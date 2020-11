Ερευνητική ομάδα του Π.Θ. σχεδιάζει τις πολιτικές αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων και προκλήσεων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Διαπεριφερειακές Σχέσεις στην Ευρώπη” («Interregional Relations in Europe- IRiE») η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρη Καλλιώρα, σχεδιάζει τις πολιτικές εδαφικής συνοχής οι οποίες θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας των Ευρωπαϊκών Περιφερειών στο πλαίσιο σεναρίων μελλοντικών κρίσεων.

«Αυτό το ερευνητικό έργο θα επιτρέψει την πρόβλεψη πιθανών σεναρίων κρίσης, όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε την παρούσα περίοδο λόγω της πανδημίας του Covid-19, και θα προτείνει πολιτικές συνοχής εναρμονισμένες με τις νέες στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης», αναφέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Δημήτρης Καλλιώρας,.

Σε συνέχεια της επίσημης παρουσίασης του έργου τον περασμένο Απρίλιο, οι επιστημονικοί φορείς οι οποίοι συγκροτούν την ομάδα έργου και συμβάλλουν στην υλοποίησή του, συναντήθηκαν πρόσφατα (διαδικτυακά) προκειμένου να συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και τον συντονισμό των δράσεων τους για τους επόμενους μήνες. Οι Επιστημονικοί Φορείς οι οποίοι συγκροτούν την Κοινοπραξία υλοποίησης του Έργου είναι: Government of Navarra (επικεφαλής εταίρος), Autonomous University of Madrid, University of Eastern Finland, S&W Urban and Regional Research, University of Thessaly (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Polish Academy of Sciences, και Delft University of Technology. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή – European Spatial Planning Observatory Network).

O Καθηγητής Δημήτρης Καλλιώρας επισήμανε επίσης τη σημασία του ερευνητικού έργου σε μια εποχή κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αβεβαιότητας, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στη παρούσα περίοδο λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19. ‘Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτού του ερευνητικού έργου είναι το κλειδί για την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και μηχανισμών διαχείρισης που θα παρέχουν στις περιφέρειες της Ευρώπης μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν από πιθανές μελλοντικές κρίσεις.΄ τόνισε ο Καθηγητής Δημήτρης Καλλιώρας.

Μετά από τα θετικά σχόλια που ελήφθησαν από το ESPON και τα εξωτερικά μέλη υποστήριξης του έργου, η ερευνητική ομάδα επιστρέφει στη δουλειά με ανανεωμένη δέσμευση και ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος και την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του στην επόμενη συνάντηση.