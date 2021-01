Εμβολιασμός την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Βόλου

Την ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου αρχίζει στο Νοσοκομείο του Βόλου ο εμβολιασμός των υγειονομικών, εκτός απροόπτου, ενώ την ίδια ώρα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα οι εμβολιασμοί στους υγειονομικούς έχουν αρχίσει με το σταγονόμετρο.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύονται τρεις ασθενείς στη ΜΕΘ covid και τρεις στη μονάδα αρνητικής πίεσης. Στις δύο κλινικές νοσηλεύονται 25 άτομα. Ο καθηγητής πνευμονολογίας κ. Γουργουλιάνης σημείωσε πως ο δείκτης μεταδοτικότητας κινείται σε επίπεδα που δημιουργεί αισιοδοξία και για μια ακόμη φορά τάχθηκε κατά του αυστηρού «απαγορευτικού». Ο καθηγητής πνευμονολογίας δήλωσε χθες στο Ράδιο Ακρόαμα, πως στις 11 Ιανουαρίου πρέπει να ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία και τον Φεβρουάριο γυμνάσια και λύκεια μαζί με τα πανεπιστήμια. Είπε πως το νέο αυστηρό lockdown δεν σχετίζεται με το άνοιγμα των σχολείων και σημείωσε πως ο δείκτης θετικότητας δείχνει να μειώνεται με το «φορτίο» μεταδοτικότητας στην κοινότητα να προκαλεί αισιοδοξία.

Κρούσματα στη ΔΕΥΑΜΒ

Πραγματοποιήθηκαν χθες στον Βόλο 194 Rapid Tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. Συγκεκριμένα τα τεστ έγιναν με τη μέθοδο «DRIVE THROUGH TESTING», από την Περιφέρεια. Επίσης χθες πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, η δωρεάν λήψη τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-test) μέσω δειγματοληψίας, σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών της ΠΕΜΣ, για ενδέκατη συνεχή φορά. Διενεργήθηκαν τεστ σε συνολικά 105 υπαλλήλους και όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά. Χθες θετικά βρήκαν μέσω rapid 12 τεστ στη ΔΕΥΑΜΒ, αλλά θα πρέπει να γίνει μοριακός έλεγχος, γιατί σε προηγούμενη εξέταση όλα τα θετικά κρούσματα αποδείχθηκαν αρνητικά. Χθες στον Ριζόμυλο πραγματοποιήθηκαν rapid tests μετά την προμήθεια των ανάλογων υλικών, που έγινε από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και σε συνεργασία με τους επιμελητές ιατρούς των περιφερειακών ιατρείων, κ.κ. Κουραβέλα Κάτια και Παπατόλιου Κατερίνα.

Προσήλθαν 60 δημότες παρά τη βροχή και βρέθηκαν όλοι αρνητικοί.

Αύξηση κρουσμάτων στη Θεσσαλία – «Χαμηλά» κινείται η Μαγνησία

Εκτός από τη Μαγνησία, αύξηση παρατηρήθηκε χθες στα κρούσματα κορωνοϊού στους θεσσαλικούς Νομούς. Καταγράφηκαν από τα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 4 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Τα 3 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Βόλου, ενώ ένα ακόμη προέκυψε κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση. Καταγράφηκαν επίσης 10 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Τα 2 κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ενώ 4 ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Καρδίτσας. Τέλος, 4 κρούσματα προέκυψαν από τη μαζική δειγματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests).

Καταγράφηκαν και 12 νέα κρούσματα Covid -19 στην περιοχή των Τρικάλων. Το ένα κρούσμα αποτελεί επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ενώ 4 ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Τρικάλων. Τέλος 7 κρούσματα προέκυψαν από τη μαζική δειγματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests). Καταγράφηκαν τέλος, 23 νέα κρούσματα Covid – 19 στην περιοχή της Λάρισας. Τα 2 κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ενώ 20 ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων και συγκεκριμένα 13 στο Γ.Ν. Λάρισας και επτά στο Π.Γ. Ν. Λάρισας. Τέλος ένα κρούσμα προέκυψε από τη μαζική δειγματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests).