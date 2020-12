Ελάχιστη η αγοραστική κίνηση στην εμπορική αγορά του Βόλου – Προβληματικό το click away

Ιδιαίτερα προβληματικά λειτουργεί το σύστημα των πωλήσεων με προκαθορισμένο ραντεβού (click away) στην τοπική εμπορική αγορά, καθώς ακόμη προσπαθούν να προσαρμοστούν τόσο οι έμποροι όσο οι καταναλωτές. Η αγοραστική κινητικότητα ήταν ελάχιστη χθες και περισσότερο χρόνο οι έμποροι ανάλωσαν στο να προσπαθούν να εξηγούν στους καταναλωτές τους, πώς θα γίνονται οι αγορές.

Χθες, δεύτερη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος αγορών για την αποφυγή του συνωστισμού, και το 60% των εμπορικών καταστημάτων άνοιξε. Όπως, όμως εξήγησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κ. Απόστολος Οντόπουλος «αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε και αντίστοιχη αγοραστική κινητικότητα που δυστυχώς ήταν ελάχιστη. Δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές τέτοιες μέρες κυμάνθηκε μόλις στο 5-10%».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι έμποροι άνοιξαν τα καταστήματά τους, άλλοι γιατί είχαν κάποιες παραγγελίες και έπρεπε να τους εξυπηρετήσουν, και άλλοι γιατί ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τελευταίες προετοιμασίες για να ανταποκριθούν στο νέο σύστημα. Τέτοιες προετοιμασίες ήταν η επέκταση των καλωδίων για τη συσκευή POS, προκειμένου να είναι στην είσοδο και να εξυπηρετούνται οι καταναλωτές».

Σύμφωνα με τον ίδιο οι περισσότεροι καταναλωτές επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους εμπόρους για να εξυπηρετηθούν στις αγορές τους. «Προσωπικά έχω και e-shop, αλλά το 90% των παραγγελιών που μου έγιναν, ήταν τηλεφωνικά, καθώς ο κόσμος είτε από μη γνώση της ψηφιακής τεχνολογίας είτε από καλύτερη εξοικείωση με το τηλεφώνημα νιώθει περισσότερo άνετα να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά».

Όλη την ώρα στο τηλέφωνο για πληροφορίες

Βέβαια οι έμποροι έχουν βρει ένα ακόμη ζήτημα να απασχοληθούν, καθώς θα πρέπει να εξηγούν στους καταναλωτές τους, πώς θα κάνουν την παραγγελία. «Επικρατεί ένα μπάχαλο, καθώς τόσο οι έμποροι, όσο όμως κυρίως οι καταναλωτές προσπαθούν να ενημερωθούν για το click away. Γι’ αυτό και αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο τηλέφωνο για να εξηγήσουμε στους πελάτες μας, πώς θα κάνουν την παραγγελία, αλλά και πώς θα έρθουν στο κατάστημα, χωρίς να κινδυνεύσουν με πρόστιμο» ανέφερε ο κ. Οντόπουλος και συμπλήρωσε πως «όταν κάποιος κάνει τηλεφωνικά την παραγγελία, ο καταστηματάρχης θα πρέπει να του αποστείλει με μήνυμα τα στοιχεία του καταστήματος, ώστε προσερχόμενος στο εμπορικό για να προμηθευτεί το προϊόν, να το επιδείξει σε ενδεχόμενο έλεγχο. Επίσης ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει sms με το νούμερο δύο για να δικαιολογήσει τη μετάβασή του στην αγορά».

Με λίγα λόγια οι ξένοιαστες βόλτες παραμονές των Χριστουγέννων που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά, θα πρέπει να τις ξεχάσουμε για φέτος, καθώς οι περιορισμοί προβλέπουν ακόμη και χρόνο παραμονής έξω από το κατάστημα, αλλά και επιστροφής στο σπίτι.

«Πονοκέφαλος» από τα POS

Παράλληλα ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για τους καταναλωτές είναι η υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα και όχι μετρητά. Άλλωστε, υπάρχουν και αρκετοί ηλικιωμένοι που αυτή την περίοδο κατέβαιναν στην αγορά για ψώνια, και τώρα θα διστάσουν να το κάνουν, τόσο λόγω του click away όσο και γιατί μπορεί να μην έχουν κάρτα, ή αν διαθέτουν, να μην ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν.

Ο βροχερός καιρός των τελευταίων δύο ημερών έχει παίξει ρόλο για την πολύ περιορισμένη κίνηση, αλλά οι έμποροι φοβούνται ότι ίσως να μη φταίει ο καιρός, αλλά η έλλειψη καλής ψυχολογίας στον κόσμο, η οικονομική αδυναμία και βέβαια η δυσκολία πολλών να αγοράσουν με το click away.

Ο κ. Οντόπουλος επισήμανε πως ο Δεκέμβριος αποτελεί το 30% του ετήσιου τζίρου μιας επιχείρησης, οπότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο μεγάλο είναι το πλήγμα. Το click away είναι καταστροφικό για τις εμπορικές επιχειρήσεις και γι’ αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της.

Παράλληλα ρωτήθηκε και για το εορταστικό ωράριο, αλλά απάντησε με νόημα πως οι εμπορικές επιχειρήσεις ουσιαστικά είναι κλειστές, παρά το σύστημα που εφαρμόζεται. Ο κάθε έμπορος μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες τους στις ώρες που μπορούν και οι δύο πλευρές. Άλλωστε οι καταναλωτές δεν μπορούν να μπουν στο κατάστημα και οι αγορές γίνονται κατόπιν παραγγελίας είτε ηλεκτρονικής είτε τηλεφωνικής.

Εορταστικό ωράριο κρεοπωλείων

Το εορταστικό ωράριο των κρεοπωλείων έχει ως εξής:

Χριστούγεννα

18/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

19/12 8.00 – 16.00

20/12 10.00 – 18.00

21/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

22/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

23/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

24/12 8.00 – 19.00

25/12 κλειστά – 26/12 κλειστά

Πρωτοχρονιά

27/12 10.00 – 18.00

28/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

29/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

30/12 8.00 – 15.00, 16.30 – 21.00

31/12 8.00 – 19.00

1/1/21 κλειστά – 2/1/21 κλειστά