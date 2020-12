Κορωνοϊός: Οι ιδιαίτερες φετινές γιορτές – Ρεβεγιόν ως 9 άτομα, απαγόρευση κυκλοφορίας, μαγαζιά click away

Σε συνεχείς προειδοποιήσεις για τα όσα θα ισχύσουν την περίοδο των Χριστουγέννων, την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιβάλλουν αυστηρά lockdown λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού, προχωρούν κυβερνητικά στελέχη και ειδικοί λοιμωξιολόγοι.

Παράλληλα, στην κυβέρνηση αξιολογούν τις ημέρες λειτουργίας του click away, αλλά και την προσέλευση στα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία τα οποία άνοιξαν χθες κάτω από αυστηρούς κανόνες προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του κορωνοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο, και παρά τις επιφυλάξεις των λοιμωξιολόγων, πήρε πράσινο φως η λειτουργία των υπηρεσιών περιποίησης νυχιών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα μαύρης εργασίας, αλλά και επειδή είναι προτιμότερο να λειτουργούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με κανόνες και υγειονομικά πρωτόκολλα παρά ανεξέλεγκτα κατ’ οίκον.

Ειδικότερα θα λειτουργήσουν υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ / ΚΑΔ 96.02.13.04 και υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών / ΚΑΔ 96.02.13.05

Ως προς τη λειτουργία:

οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

·Υποχρεωτική χρήση γαντιών μιας χρήσης από το προσωπικό εργασίας.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές, 20 και 27 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ως άνω ωράριο.

Τα αποτελέσματα από το μέτρο του click away

Σε μία αποτίμηση του click away προχώρησε πάντως χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. «Δεν υπάρχει άλλος καλύτερος εναλλακτικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να δουλέψει το λιανεμπόριο και να ισοφαρίσει κάπως τις ζημιές που έχει υποστεί. Σας διαβεβαιώνω ότι στο μέτρο του εφικτού και της εποχής που ζούμε η παράδοση εκτός καταστήματος είναι ένα θετικό μέτρο. Δεν λέω ιδανικό αλλά είναι ένα θετικό εναλλακτικό μέτρο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης απορρίπτοντας τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή του click away.

Τονίζοντας ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις ταχυμεταφορές έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία: «Τις πρώτες μέρες της πρώτης καραντίνας, διακινήθηκαν 150.000 πακέτα με ταχυμεταφορές. Το καλοκαίρι όμως οργανώθηκαν κάποιες επιχειρήσεις και μέσα στην καραντίνα του Νοεμβρίου, παραδίδονταν 250.000 πακέτα την ημέρα. Δηλαδή 100.000 παραπάνω από το ρεκόρ του Μαρτίου και του Απριλίου, λόγω καλύτερης οργάνωσης των εταιριών κούριερ. Οι παραγγελίες, όταν μπήκε ο Δεκέμβριος και σταμάτησαν οι παραδόσεις, έφτασαν τα 500.000 πακέτα την ημέρα. Δεν έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να μεταφέρουμε αυτές τις παραγγελίες σε ένα εναλλακτικό κανάλι χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία;»

Κορωνοϊός: Ρεβεγιόν με τους ίδιους ανθρώπους Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μετά τις αποφάσεις για το click away, έγιναν και οι ανακοινώσεις για τα όσα θα ισχύσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Με τα κρούσματα και την κατάσταση στο ΕΣΥ ωστόσο να μην είναι ωστόσο στα επίπεδα που επιθυμούν κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι οι αποφάσεις για τα όσα θα ισχύσουν τις ημέρες των εορτών και στα ρεβεγιόν είναι αυστηρές. Ειδικότερα, για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η κυβέρνηση ανακοίνωσε δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια περισσοτέρων των 9 ατόμων προερχομένων από δύο οικογένειες, ενώ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί».

Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας δείχνει αποκλιμάκωση των νέων κρουσμάτων, καθώς για δεύτερη ημέρα καταγράφονται λιγότερες από 700 μολύνσεις σε ένα 24ωρο. Ο αριθμός αυτός είναι ενθαρρυντικός, παρά το γεγονός πως συνήθως τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιούνται λιγότερα τεστ κορωνοϊού.

«Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι τα σημεία πίεσης στο σύστημα Υγείας δείχνουν ελαφρά υποχώρηση. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι αυτά τα σημεία βελτίωσης δεν έχουν ανακουφίσει σημαντικά το συσσωρευμένο φορτίο νοσηρότητας στο ΕΣΥ και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», ανέφερε για το ζήτημα ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Μιλώντας ανά περιφέρεια, στην ενημέρωση της Δευτέρας, ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε πως «στην Αττική ο αριθμός των διαγνώσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ η Θεσσαλονίκη παρουσίασε περίπου 20% λιγότερες διαγνώσεις από ό,τι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο».

Η ανησυχία των ειδικών για την περίοδο των γιορτών

Την ίδια εικόνα αποκλιμάκωσης παρουσίασε στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό και η καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου, που επέμεινε στην προσοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια των γιορτών.

«Ακόμα και μία διασπορά σε ένα σπίτι να μειώσουμε, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερες οικογένειες με κρούσματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες» δήλωσε, και επανέλαβε τη μεταδοτικότητα του ιού, ειδικά σε σπίτια με ελλιπή αερισμό. «Πρέπει να εφαρμόζουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα ατομικής προστασίας για να πετύχουμε τον σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να παραμείνουμε ασφαλείς».

Επιβεβαιώνοντας επίσης τους φόβους των λοιμωξιολόγων για πιθανή διασπορά του ιού στις γιορτές μέσα στα σπίτια είπε: «Τα σπίτια μας, οι κλειστοί χώροι, είναι σημαντικοί παράγοντες διασποράς. Ένας φορέας, μπορεί να κολλήσει τους πάντες. Αν σε διαμέρισμα 120 τετραγωνικών και μαζευτούν 20 άτομα, ακόμη και με μάσκα, μπορεί να γίνει διασπορά. Αν δεν φορούν μάσκα, αρκούν μόλις 8 λεπτά για να γίνει η διασπορά».

«Να συναντηθούμε με τα ίδια άτομα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά»

Από την πλευρά του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε πως πρέπει «να διατηρήσουμε έναν μικρό αριθμό ατόμων στις συναντήσεις (σ.σ. κατά τις γιορτές). Όσο μικρότερος, τόσο καλύτερα. Να συναντηθούμε με τα ίδια άτομα σε όλες τις γιορτές, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ”κοινωνική φούσκα”».

«Εάν συναντήσουμε τις ίδιες ομάδες και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, θα έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό σημείο για να μειώσουμε την επιδημία. Να διατηρούμε πάντα τους κανόνες υγιεινής, να πλένουμε τα χέρια μας, να μην τρώμε από κοινό φαγητό, να μην τρώμε από κοινό πιάτο, να μη μοιραζόμαστε ποτήρια», σημείωσε επίσης ο επίκουρος καθηγητής.

Γιατί αποφασίστηκε ο αριθμός «9» για το τραπέζι των γιορτών

Απαντώντας σε ερώτηση του iefimerida, ο Γκίκας Μαγιορκίνης σχολίασε πως ο αριθμός «9» προέκυψε από τον μέσο όρο των μελών μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. «Έχουμε πει ότι πρέπει να είναι δύο οικογένειες και ο μέσος αριθμός δύο οικογενειών είναι γύρω στα 9, ώστε να μπορούν δύο οικογένειες να συναντηθούν άνετα», είπε.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος» από το click away

Στην απάντησή του στο iefimerida όμως, ο Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στη λειτουργία του Click Away, το οποίο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, εξελίχθηκε ομαλά τις πρώτες ώρες.

Όπως είπε ο καθηγητής, εφόσον η κινητικότητα δεν ανεβαίνει, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος. «Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει σχέση και με τη συμπεριφορά του καθενός. Δηλαδή, το click away είναι ότι θα σηκωθώ εγώ, θα πάω να πάρω ένα δώρο και θα γυρίσω σπίτι μου», δήλωσε.

Τα σχολεία τα πρώτα που θα ανοίξουν μετά τις 7 Ιανουαρίου

Την ίδια ώρα, πρόθεση ειδικών και κυβέρνησης είναι τα σχολεία να λειτουργήσουν και πάλι στις 7 Ιανουαρίου. Η επιτροπή ειδικών, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν αναφέρει πολλές φορές πως οι μαθητές θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στα θρανία.

Τι θα γίνει με τις εκκλησίες

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών, όπως έγινε γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η Εκκλησία εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τα μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν στο άνοιγμα των ναών.

Στη συνομιλία, που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη σημαντική βοήθεια που έχει προσφέρει τόσο ο ίδιος όσο και η Εκκλησία στη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επίσης, ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τα επιδημιολογικά δεδομένα σε ολόκληρη τη χώρα και συζήτησαν για το θέμα της λειτουργίας των εκκλησιών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν αυτή τη χρονιά.

Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις της επιτροπής των ειδικών, τις οποίες η κυβέρνηση θα ακολουθήσει, και κάλεσε την Εκκλησία να τις τηρήσει με αυστηρότητα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Πηγή: iefimerida.gr