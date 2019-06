Έκρηξη στη Βιέννη: Κατέρρευσαν όροφοι από 2 κτίρια

Συναγερμός στη Βιέννη έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κατέρρευσαν αρκετοί όροφοι από δύο πολυώροφα κτίρια.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το Reuters τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα σε μερική κατάρρευση ορόφων σε 2 κτίρια στη Βιέννη όπως δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Pressgasse και Schäffergasse λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα.

BREAKING: Alleged gas explosion in #Vienna causes partial collapse of two buildings . Many injuries reported – police #Wien #Austria pic.twitter.com/QFr3iY2VeV

