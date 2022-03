Εκπαιδευτικοί του 15ου Δημοτικού Βόλου στη Σικελία

Στο πλαίσιο των μαθητικών ανταλλαγών του Erasmus + με «Project title:4 L.I.F.E: Literacy and Inclusion through Fun and Entertainment», δύο εκπαιδευτικοί του 15ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου επισκέφθηκαν το σχολείο – εταίρο της Σικελίας, Cinisi, από τις 30 Ιανουαρίου έως και την 5η Φεβρουαρίου 2022.

Οι εκπαιδευτικοί, παρακολούθησαν εργαστήρια στο Istituto Comprensivo Statale Cinisi, σε συνεργασία με μαθητές και εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών (Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Β. Ιρλανδία), που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν από όλους τους μαθητές οι εργασίες τους, συνδυάζοντας την τεχνολογία με τη γνώση. Οι μαθητές αντάλλαξαν μια πληθώρα πληροφοριών όχι μόνο στο πλαίσιο του project, αλλά και σε παρουσιάσεις με πολιτιστικό περιεχόμενο . Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, η κ. Τζιντζίδου Ελένη και η κ. Αναστασοπούλου Σοφία παρουσίασαν κουκλοθέατρο με διασκευή το διήγημα «Σταχομαζώχτρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και δίδαξαν στοιχειώδεις ελληνικές εκφράσεις στους μικρούς μαθητές.



Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε και εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη της Παλέρμο, η οποία αναπτύχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, μιας και συνδυάζει πολιτισμούς από την Αφρική, το Βυζάντιο και τη Νορμανδία με μνημεία που δίνουν στην πόλη μια ειδική και σπάνια ατμόσφαιρα.

Ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία για τα μέλη όλων των ομάδων τόσο ξεχωριστή, αλλά και διαφορετική. Επιπρόσθετα, όλοι μας αναπτύξαμε ισχυρούς φιλικούς δεσμούς τόσο με τους οικοδεσπότες μας, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.