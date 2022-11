Εκδήλωση: RELEASE YOUR ENERGY – STEAM ROBOTICS GREEN ENERGY

Το « ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο » – Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών Αριστοτέλειο – https://www.kepearistotelio.gr/ ιδρύθηκε το 2014 με έδρα το Βόλο. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό πρωτοβάθμιας μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι δημιουργοί του, αξιοποιώντας την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που αποκόμισαν από την υλοποίηση και συμμετοχή σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα ίδρυσαν το «Κέντρο» με σκοπό να μεταφέρουν στην Ελλάδα όλες τις καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και φιλοσοφίες. Σκοπός του είναι η δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας εκπαιδευτικής καινοτομίας που θα υποστηρίζεται από ένα πλαίσιο δημιουργικών εκπαιδευτικών ιδεών που θα σχετίζονται με τα πεδία των επιστημών και του πολιτισμού. Για την επιτυχημένη διαθεματική προσέγγιση ακολουθείται η πλέον σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics) η οποία εμπλέκει εποικοδομητικά τα πεδία των τεχνών και του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η « Eduact – Δράση για την Εκπαίδευση » https://eduact.org/, με έδρα την Θεσσαλονίκη, εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο στη Ελλάδα. Από το 2013, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική, η Eduact λαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης εφαρμόζοντας πρακτικές που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο με την υποστήριξη της Eduact και της Ο3 (Out Of the Ordinary), διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 (17:30 – 20:00) εκπαιδευτική εκδήλωση με τίτλο « Release your Energy – STEAM Robotics Green Energy ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο (Μακρυνίτσης 131Β – 38333 – Βόλος) και απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε γονείς.

Σκοποί της εκδήλωσης είναι, τόσο η ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων σε θέματα που αφορούν την παραγωγή πράσινης ενέργειας και της εξοικονόμησης της, όσο και η δημιουργία παιδαγωγικών και μαθησιακών εμπειριών που υποστηρίζονται μέσα από τη μεθοδολογία STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης (Επισυναπτόμενο πρόγραμμα εκδήλωσης), παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία, να συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες STEAM και ρομποτικής. Τα εργαστήρια έχουν ως σκοπό οι συμμετέχοντες, όχι μόνο να αντιληφθούν διαισθητικά και να μεταβάλλουν τις στάσεις τους αναφορικά με τα οφέλη παραγωγής πράσινης ενέργειας και εξοικονόμησής της αλλά και να περάσουν ένα δημιουργικό απόγευμα γνωρίζοντας εμπειρικά τον κόσμο του STEAM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής .

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για ΟΛΟΥΣ (Γονείς και παιδιά) με δήλωση συμμετοχής

Δήλωση συμμετοχής:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Li_YT7iGS2lUaoDR65PVS6mwPdMobf0i98xiJW07tzY/edit#gid=0

https://www.kepearistotelio.gr/

2421215510 – 6932398839 Νικόλαος Μακρής