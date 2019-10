Έκαναν Check In Class και κέρδισαν

Σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, οι τυχεροί φοιτητές των Μεγάλων Κληρώσεων του Check In Class παρέλαβαν τα δώρα τους (tablets και Prepaid Gift Cards) από τα e-branches και τα καταστήματα της Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της Τράπεζας που επιβραβεύει την παρουσία των φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζεται και το νέο ακαδημαϊκό έτος μαζί με την πρωτοποριακή λειτουργικότητα Check In Class Notes. Οι φοιτητές-χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με τους συμφοιτητές τους τις σημειώσεις των μαθημάτων τους και τις γνώσεις τους, να μαζέψουν Note-Points, να «ξεκλειδώσουν» Badges και να μπουν σε κλήρωση για 3 Smart WritingSet.

Για το πρώτο ανέβασμα σημειώσεων αποδίδονται στους χρήστες 2.500 Note-Points που μπορούν να μετατρέψουν σε yellows!

Το Check In Class είναι μια ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς που απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών και έχει ως πυρήνα την επιβράβευση της παρουσίας τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου σπουδάζουν.

Κάθε φορά που οι φοιτητές κάνουν Check In από το smartphone τους στη Σχολή που φοιτούν, μαθαίνουν αν κέρδισαν ένα δώρο σε στιγμιαία κλήρωση που πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής Check In Class app. Παράλληλα συλλέγουν συμμετοχές για κληρώσεις μεγαλύτερων δώρων. Τις συμμετοχές αυτές μπορούν να τις ενεργοποιήσουν αποκτώντας κάποιο από τα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Το μήνυμα «Όσα περισσότερα Check In Class κάνεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις» έχει ήδη αγκαλιαστεί από 100.000 φοιτητές σε 80 πόλεις σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας που έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια.

Στην πρωτοποριακή λειτουργικότητα της εφαρμογής “Check In Class Notes” με κεντρικό μήνυμα: «Σπουδαίος γίνεσαι, όταν μοιράζεσαι τη γνώση» υποστηρίζεται το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με περίπου 50.000 μαθήματα.

Στην εφαρμογή παρουσιάζεται επίσης το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που συνδέει την εκπαίδευση των νέων με την αγορά εργασίας, ώστε να ενημερωθεί η φοιτητική κοινότητα και ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Μάθετε περισσότερα στο http://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/check-in-class-app