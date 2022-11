«Είμαι έτοιμη να πεθάνω, δεν φοβάμαι»

Η Τζέιν Φόντα έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και συγκινημένη συνειδητοποίησε ότι δεν της απομένει πολύς χρόνος. Η ηθοποιός, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό της ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο, παραχώρησε μία συνέντευξη στο «Entertainment Tonight».

Η 84χρονη σταρ του «Grace And Frankie» δήλωσε ρεαλίστρια για το μέλλον της και τον χρόνο που της απομένει.

«Όταν φτάνεις στην ηλικία μου, καλύτερα να έχεις επίγνωση του χρόνου που είναι πίσω σου σε αντίθεση με τον χρόνο που είναι μπροστά σου. Αυτό είναι απλά ρεαλιστικό» δήλωσε η οσκαρική ηθοποιός.

