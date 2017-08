Ευσταθίου: Φιλοδοξούμε να γίνουμε στυλοβάτης της Σκιάθου- Σημαντική αύξηση τουριστών στο νησί

Στη «Θ» μίλησε ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου κ. Αλέξανδρος Ευσταθίου αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση, τους στόχους της Ένωσης αλλά και τα ζητήματα του κλάδου,. Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου παρατηρείται σημαντική αύξηση στις αφίξεις τουριστών στο νησί, μάλιστα το 2016 οι αφίξεις μέσω πτήσεων τσάρτερ παρουσίασαν ρεκόρ 10ετίας φτάνοντας τις 180.000.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «πέρυσι παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση τουριστών στη Σκιάθο, ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα και φέτος υπήρξε σημαντική άνοδος στον αριθμό των αφίξεων. Παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση της Ιταλικής αγοράς, ενώ η Σκανδιναβική παρουσιάζει σταθεροποίηση. Σχετικά με τις εθνικότητες των τουριστών που έρχονται στη Σκιάθο με πτήσεις τσάρτερ πρώτοι έρχονται οι Άγγλοι, ακολουθούν οι Ιταλοί και μετά οι Σκανδιναβοί», ενώ συμπληρώνει ότι «στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες είναι ξένοι, καθώς οι Έλληνες επισκέπτες, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, έχουν περιοριστεί. Η πλειοψηφία των Ελλήνων τουριστών που επισκέπτονται τη Σκιάθο είναι νέοι, οι οποίοι την προτιμούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές».

Στην ερώτηση εάν παρατηρούνται φαινόμενα ξενοδοχείων all inclusive στη Σκιάθο και αν οι τουρίστες κινούνται στην αγορά ο κ. Ευσταθίου απαντάει πως «στη Σκιάθο δεν υπάρχουν ξενοδοχεία all inclusive. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας στην πλειονότητα του δεν είναι all inclusive. Αυτή η μορφή λειτουργίας υπάρχει κυρίως σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιαίτερα σε κάποια συγκεκριμένα νησιά, στα οποία οι συνθήκες αναγκάζουν τις επιχειρήσεις στο να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Όμως ακόμα και σε αυτούς τους προορισμούς οι τουρίστες βγαίνουν έξω και κινούν την αγορά, δεν είναι το ξενοδοχείο φυλακή. Τώρα όσον αφορά στην κίνηση των τουριστών φυσικά οι τουρίστες κινούνται στην τοπική αγορά ξοδεύοντας σε διάφορα τουριστικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ποσά δαπανούν, μπορεί να μην ξοδεύουν όπως πριν και να έχουν μειώσει τα έξοδά τους».

Ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου αναφέρθηκε στο πως βλέπει τη θητεία του μέχρι τώρα, καθώς και στους στόχους του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης δηλώνοντας ότι «το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου εξελέγη μόλις τον περασμένο Μάϊο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την Ένωση ένα βασικό παράγοντα που θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα δρώμενα του νησιού, ένα στυλοβάτη της Σκιάθου, ως προορισμός. Ξεκινάμε με δικό μας σκεπτικό και φιλοσοφία ξεφεύγοντας από τα στενά επαγγελματικά μας πλαίσια ως Ένωση Ξενοδόχων. Μέσα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών προώθησης του νησιού που πραγματοποιήσαμε συντελέσαμε στο να έρθουν στη Σκιάθο δημοσιογραφικές ομάδες από τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία, τις οποίες και φιλοξενήσαμε. Οι ομάδες αυτές γράφοντας στα περιοδικά, τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες τους βοήθησαν στην προβολή του νησιού στο εξωτερικό. Ακόμα προχωρήσαμε στην κάλυψη των εξόδων σίτισης των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσει να υπάρχει ασθενοφόρο στο νησί». Συμπληρώνει πως «προσπαθούμε να ξεκινήσουμε διάλογο και με άλλες Ενώσεις των Σποράδων, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση έχοντας ως σκοπό τη βελτίωση του προορισμού διότι επιθυμούμε να λειτουργήσουμε πρώτα για το καλό του προορισμού, δηλαδή της Σκιάθου, και μετά για τις επιχειρήσεις μας».

Σε ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ο κ. Ευσταθίου τονίζει πως «προβλήματα πάντα υπάρχουν, σε όλες τις επιχειρήσεις. Τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου μας είναι η υπερφορολόγηση που μας γονατίζει αλλά και το περίφημο τέλος διανυκτέρευσης το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Σε όλες τις χώρες του εξωτερικού το τέλος πληρώνεται ξεχωριστά από τον πελάτη στο ξενοδοχείο, το οποίο το αποδίδει στο κράτος. Δεν γίνεται το τέλος να ενσωματωθεί στις τιμές μας. Ελπίζουμε σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε επιτέλους ανάσα».

Τέλος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου δηλώνει ότι «οι ξενοδόχοι είναι στην πρώτη γραμμή του τουρισμού. Η ιδιωτική πρωτοβουλία κτίζει τον τουρισμό, ενώ υπάρχει κατά καιρούς η κρατική συμπαράσταση σε αυτή. Ο εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών μονάδων τους είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ξενοδόχων, καθώς έτσι παρέχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και περισσότερες υπηρεσίες στον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε χώρες όπως η Ισπανία και η Τουρκία. Οι Έλληνες ξενοδόχοι επενδύουν για να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ευχαριστημένους πελάτες, οι οποίοι θα ξαναεπιλέξουν και στο μέλλον τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Για να πάρεις πρέπει να δώσεις».

Ο κ. Αλέξανδρος Ευσταθίου γεννήθηκε στον Βόλο, ενώ εδώ και 27 χρόνια δραστηριοποιείται στη Σκιάθο ως επιχειρηματίας στον εισερχόμενο τουρισμό. Στο παρελθόν διετέλεσε για σύντομο διάστημα αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, της οποίας τώρα διατελεί πρόεδρος.

Χαράλαμπος Σοφιάδης