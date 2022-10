Έχασε 85.000 δολάρια από γοητευτικό… Έλληνα χήρο που όμως ήταν από τη Νιγηρία

Ο μύθος του γοητευτικού… Έλληνα χήρου κόστισε ακριβά σε μία νέα ανύπαντρη μητέρα από το Ιλινόις των ΗΠΑ. Η Christine Settingsgaard έπεσε θύμα απάτης ενός Νιγηριανού που μέσω των social media υποδήθηκε με επιτυχία έναν γοητευτικό Έλληνα αποσπώντας της 85.000 δολάρια. Η Settingsgaard από το Barrington του Ιλινόις γνώρισε τον… Έλληνα στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge αλλά στην πραγματικότητα μιλούσε με τον Νιγηριανό.

Σύμφωνα με το σενάριο του απατεώνα που κατάφερε να ξεγελάσει την Christine Settingsgaard, ο Ελληνας χήρος ήταν πατέρας ενός παιδιού, εργαζόταν στις ΗΠΑ και ονομάζονταν Mark Godfrey. Ο Νιγηριανός γοήτευσε την Αμερικανίδα μέσω ερωτικών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ενός άνδρα με καστανά μαλλιά και γοητευτικό χαμόγελο που αργότερα αποδείχτηκε πως πρόκειται για στέλεχος εταιρείας. Μεταξύ άλλων της έγραψε και ένα ερωτικό ποίημα, που αργότερα η ίδια Αμερικανίδα ανακάλυψε πως ήταν κλεμένο από το διαδίκτυο.

Το μόνο που χρειάζομαι είσαι εσύ

«Διάλεξα ένα μέρος για διακοπές όταν επιστρέψω… Το μόνο που χρειάζομαι είσαι εσύ», έγραφε ο Mark Godfrey στην Settingsgaard η οποία μίλησε στην ηλεκτρονική έκδοση της Daily Mail, στο dailymail.com αποκαλύπτοντας συγκλονιστικές λεπτομέρειες.

