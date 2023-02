Δολοφονήθηκε στην Ελλάδα η Βουλγάρα «βασίλισσα» απάτης 4 δισ. δολαρίων με κρυπτονομίσματα;

Ένα νεό κεφάλαιο με «άρωμα» Ελλάδας στην υπόθεση της 42χρονης Ρούγια Ιγκνάτοβα, της γυναίκας από τη Βουλγαρία που είναι στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων γυναικών του FBI και της Europol και η οποία έχει εξαφανιστεί από το 2017 φαίνεται να ανοίγει δημοσίευμα της ιστοσελίδας bird.bg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ιγκνάτοβα, η τελευταία εμφάνιση της οποίας ήταν το 2017, έχει πέσει θύμα δολοφονίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε γιοτ τον Νοέμβριο του 2018. Κατά το δημοσίευμα, μάλιστα, η σορός της γυναίκας από τη Βουλγαρία διαμελίστηκε και διασκορπίστηκε στη θάλασσα του Ιονίου.

Το δημοσίευμα βασίζεται στην αναφορά του αστυνομικού Λιούμπομιρ Ιβάνοφ ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας τον Μάρτιο του 2022. Το έγγραφο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών μετά τη δολοφονία.

Last year a former chief cop was murdered in Sofia. Documents found in his home states that the fugitive #OneCoin founder Ruja #Ignatova was murdered on a yacht in Greece in Nov 2018. Her body was dismembered and thrown in the Ionian sea. https://t.co/6fPgQePFlk @FBI @OCCRP

