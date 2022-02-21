Διακοπές ρεύματος σε Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο

Από τον ΔΕΔΔΗΕ, ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές
εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΔΡΥΜΩΝΑ – ΣΕΑ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΦΒ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΩΝΑ
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 12.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡAIOY: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ –
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ –
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 14.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΙΝΟΥ – ΠΟΛΥΖΕΪΚΑ