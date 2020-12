Διαδικτυακή ημερίδα με διεθνή συμμετοχή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Education of people with multiple disabilities and visual impairment: Contemporary trends and challenges” η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + “PrECIVIM-Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities”. Η διαδικτυακή ημερίδα θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS, στις 5 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

❖ Prof. John Ravenscroft, University of Edinburgh, UK

❖ Dr. Emine Ayyildiz, Istanbul Medeniyet University, Turkey

❖ Dr. Judit Gombas & Dorina Dormer, Eötvös Loránd University,

Hungary

❖ Dr. Andrea Hathazi, Dr. Ioana Letitia Serban, Dr. Cristina BalasBaconschi & Dr. Marian Padure, Babes-Bolyai University, Romania

❖ Χριστιάνα Ζώτου, Διονυσία Βασιλάρα, & Λένια Αηδονίδου,

AMIMONI, Greece.

Για να συμμετάσχετε είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής: PrECIVIM Registration Form

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται βάσει προτεραιότητας.

Για τη σύνδεση σας: Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ένα e-mail με τις οδηγίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα MS-TEAMS.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η φόρμα εγγραφής περιλαμβάνει τη συμφωνία σας για τη χρήση των δεδομένων σας (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, ίδρυμα κ.λπ.) με στόχο την επεξεργασία τους για: την επικοινωνία μαζί σας, τη δημιουργία λίστας

συμμετεχόντων στη διαδικτυακή ημερίδα και τη δημιουργία των βεβαιώσεων συμμετοχής. Η διεύθυνση email σας θα χρησιμοποιηθεί για να σας στείλει ένα αυτόματο μήνυμα.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής PrECIVIM Registration Form συμφωνείτε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα καταγράψει μέσω βιντεοσκόπησης τη διαδικτυακή ημερίδα και θα συμπεριλάβει το ηλεκτρονικό αρχείο της καταγραφής στην έκθεση δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ που απευθύνεται στον εθνικό φορέα. Ταυτόχρονα, συμφωνείτε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα κάνει σχετικές αναρτήσεις, οι οποίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα σελίδα του προγράμματος και στη σελίδα μας

στο Facebook.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Για τη λήψη βεβαίωσης συμμετοχής, θα πρέπει όσοι έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής να συνδεθούν και στο συνέδριο μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS.

2. Η φόρμα εγγραφής θα μείνει ενεργή έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.