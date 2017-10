Χωρίς Ταυτότητα

Της Ράνιας Γάτου

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών που αποτελούν την ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται στην ηλικία των τριών ετών. Η Barbara Newmann διαχωρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης στα εξής σημεία: (1) η κατανόηση της ιδέας του φύλου, (2) η εκμάθηση των ρόλων και των στερεοτύπων των φύλων, (3) η συνταύτιση με τους γονείς. (Newmann, Barbara. Development Through Life: A Psychosocial Approach. CengageLearning, σελ. 243).

Οι παράγοντες (χαρακτήρας, συνθήκες και καταστάσεις) που προσδιορίζουν το φύλο ενός ανθρώπου είναι κυρίως βιολογικοί. Τα κοινωνικά φύλα (αρσενικό και θηλυκό) συναισθάνονται ότι το φύλο τους έχει δοθεί από την φύση.

Ενίοτε η ταυτότητα του φύλου ενός άνδρα ή μιας γυναίκας ενδέχεται να μην συμφωνεί με τα βιολογικά χαρακτηριστικά του/της, με αποτέλεσμα να βιώνεται μια έντονη εσωτερική πίεση και ανωμαλία στη συμπεριφορά όπως επίσης και στις γενικότερες εκφράσεις του βίου.

Τα intersex (καινοφανής όρος)άτομα γεννιούνται με οποιεσδήποτε από τις διάφορες παραλλαγές των χαρακτηριστικών του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των χρωμοσωμάτων, των γονάδων, των ορμονών του φύλου ή των γεννητικών οργάνων που σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, “δεν ανταποκρίνονται στους τυπικούς ορισμούς για τα αρσενικά ή θηλυκά όργανα” {“Free&EqualCampaignFactSheet: Intersex” (PDF). United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.2015. Retrieved28 March 2016}.

Τέτοιες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τον αμερικάνο συγγραφέα, μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισημία των γεννητικών οργάνων και συνδυασμούς χρωμοσωμικού γονότυπου και σεξουαλικού φαινοτύπου διαφορετικού από XY-αρσενικό και ΧΧ-θηλυκό {DomuratDreger, Alice (2001).Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. USA: HarvardUniversityPress}.

Στη γενομένη ανοιχτή διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, υπενθυμίζει τις βασικές της θέσεις: {(α) Το φύλο στον άνθρωπο αποτελεί ιερή παρακαταθήκη και υπηρετεί στη βάση της ψυχοσωματικής συμπληρωματικότητας το μυστήριο της ζωής και της αγάπης. Υπό την έννοια αυτήν, δεν είναι επιλέξιμο, αλλά ως δώρο αποτελεί θείο χάρισμα στον άνθρωπο που πρέπει αυτός να αξιοποιήσει για τον αγιασμό του. (γ) Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο προκαλεί το αίσθημα της κοινωνίας, τορπιλίζει τον ιερό θεσμό της οικογένειας, έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και την κοινή λογική και κυρίως καταστρέφει τον άνθρωπο. Αντί να λιγοστεύει τη σύγχυση και τις ψυχικές διαταραχές, θα τις αυξήσει και θα δώσει διαστάσεις επικίνδυνου κοινωνικού φαινομένου. Ιδίως όταν επεκτείνει τις δυνατότητές του και μεταξύ των μαθητών, δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση και στα σχολεία. (δ)Πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες δεν διακρίνει το ενδιαφέρον για τον ταλαιπωρημένο και αδικημένο συνάνθρωπο, αλλά την ύπαρξη ισχυρών ομάδων, με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και την πνευματική νέκρωση του ανθρώπου].

Θα κλείσουμε την ανάπτυξη του θέματος «χωρίς ταυτότητα» με τα λόγια του Χρήστου Γιανναρά από το έργο του: «Η Ελευθερία του ‘Ηθους», εκδόσεις Ίκαρος 2002, 2011. «Είναι η χρεωκοπία του πολιτισμού μας, του τρόπου της ζωής μας σήμερα, τραγικότητα της επαναστατημένης και ανικανοποίητης δίψας του ανθρώπου για υπαρκτική αυτάρκεια και αυτονομημένη ηδονή. Να διακρίνουμε και να αναγνωρίσουμε τη στέρηση της ζωής μέσα στα όρια του ατομικού μας βίου- τίμια και δίχως εξωραϊστικούς συμβιβασμούς- είναι το πρώτο και καίριο βήμα για να λειτουργήσει μέσα μας η επίκληση του ονόματος του Χριστού ως γεγονός ζωής και δυνατότητα υπαρκτικών χαρισμάτων. Χωρίς άλλο, πρέπει να περάσει ο άνθρωπος από πολλές πτώσεις και συντριμμούς, από ταπεινώσεις και αθλιότητα, από πολλούς απελπισμούς, για να φτάσει σε εκείνο το ήθος της “αθωότητας” των ωρίμων που επιτρέπει τη θέαση των μη ορωμένων».

Ας μου επιτραπεί, εδώ, να συμπληρώσω κάτι που ήδη είναι γνωστό, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον με προσδιορισμούς βιολογικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και υπαρξιακούς. Εάν λοιπόν όλα σταδιακά εξασθενήσουν και χαθούν στο τέλος, στην θέση τους θα μπεί τι άραγε;; “Xαμογελάν κοροϊδευτικά οι έμποροι των Εθνών”. Όμως ας προσέξουν. Το παιχνίδι δέν τελείωσε. Σύμφωνα με τον κ. Γιανναρά για να φτάσει κανείς στην αθωότητα πρέπει να περάσει “ από πολλές πτώσεις…, από ταπεινώσεις και αθλιότητα.” Το Τέλος λοιπόν της ιστορίας μπορεί να μην είναι ένα τεράστιο κενό όπως θα ήθελαν κάποιοι, αλλά η Αλήθεια. Τα συντρίμμια, οι πτώσεις και η απελπισία μπορεί να οδηγήσουν σε δρόμους που ούτε καν υποψιάζεται η διεθνής αγορά. Και αυτή η άποψη δεν είναι αποτέλεσμα ψευδαισθήσεων και ψεύτικων ελπίδων, αλλά επίγνωση ότι η ιστορία δεν κινείται ποτέ σύμφωνα με τις προθέσεις αυτών που “διευθύνουν’’ τον κόσμο. Η πορεία του ανθρώπου συνεχίζεται. Μπορεί στα αλήθεια να ελευθερωθεί; Κι ας δείχνουν όλα ακριβώς το αντίθεο. Στο τεράστιο βιβλίο της ζωής δεν έχει προστεθεί η τελευταία λέξη.

Προέλευση εικόνας από τη Βικιπαίδεια, την Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Η γέννηση της Αφροδίτης, πίνακας του Ευγένιου Ντυβάλ.