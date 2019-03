Αυτοκτόνησε παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας

Στα 23 της χρόνια έδωσε η ίδια τέλος στη ζωή της… Η Κέλι Κάτλιν πριν από ένα μήνα έγραφε πως ένιωθε μεγάλη πίεση στην προσπάθειά της να καταφέρει να συνδυάσει τον αθλητισμό με τις σπουδές και η πίεση αυτή, φαίνεται πως την κατέβαλε και την οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα.

Η είδηση του θανάτου της, προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Η Κέλι Κάτλιν ήταν τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης στην ποδηλασία. Συμμετείχε στην Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, είχε κερδίσει τρεις φορές συνεχόμενα παγκόσμιους τίτλους από το 2016 ως το 2018, χρονιά στην οποία κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος της ο πατέρας στο Velo News: «Δεν υπάρχει λεπτό που να μην την έχουμε στο μυαλό μας και να μην σκεφτόμαστε την υπέροχη ζωή που θα μπορούσε να έχει. Θα δίναμε την ζωή μας για να την φέρουμε πίσω. Ο πόνος είναι αβάσταχτος».

Το μήνυμα στο οποίο είχε γράψει πριν από λίγο καιρό, ανέφερε: «Ούσα φοιτήτρια και επαγγελματίας ποδηλάτισσα, μερικές φορές νιώθω πως χρειάζομαι χρονομηχανή για να προλάβω τα πάντα. Και πάλι κάτι μου ξεφεύγει. Αυτό είναι ίσως το σημείο που θα περιμένατε να πω κάτι κλισέ όπως «τα πάντα είναι η καλή διαχείριση χρόνου». Ή ίσως κάτι όμορφο, ένα ενθαρρυντικό μότο, όπως «το να είμαι φοιτήτρια με κάνει καλύτερη αθλήτρια»! Εξάλλου, με κάποιον τρόπο τα προλαβαίνω όλα, σωστά; Σίγουρα, αυτό ισχύει αρκετά. Αλλά η αλήθεια είναι πως τις περισσότερες φορές, δεν προλαβαίνω τα πάντα…»

The U.S. cycling community suffered a devastating loss with the passing of Kelly Catlin, USA Cycling National Team member.

Read full statement here: https://t.co/R5jltUh5KF pic.twitter.com/GJU6mlHGq0

— USA Cycling (@usacycling) March 10, 2019