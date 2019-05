Αυτό θα συμβεί στη Γη εάν συγκρουστεί με τεράστιο αστεροειδή (video)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που αναπαριστά τι θα μπορούσε να συμβεί εάν ο μεγαλύτερος αστεροειδής του ηλιακού μας συστήματος συγκρουστεί με τη Γη δημιούργησε το Discovery Channel.

Το βίντεο θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας του Holywood και δείχνει πως μέσα σε ελάχιστη ώρα η καταστροφή θα διέλυε ολόκληρο τον πλανήτη μας.

Μάλιστα το βίντεο δημοσίευσε στο twitter ο δημοφιλής επιστημονικός λογαριασμός Wonder of Science, ενώ retweet έκανε και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και ιδιοκτήτης της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ.

This is what it would look like if the biggest asteroid in the Solar System collided with Earth.

Credit: Discovery Channel pic.twitter.com/Yoy9AxO2Gz

— Wonder of Science (@wonderofscience) May 9, 2019