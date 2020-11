«Αρχαιόπολη / Βόλος-Πήλιο» – Δέκα αυτοτελείς ιστορίες από τη Γιώτα Πάντου

Αρχαιόπολη / Βόλος-Πήλιο

Μικρές ιστορίες εμπνευσμένες

από την αρχαιότητα

Γιώτα Πάντου

Εκδόσεις Κοντύλι

Ο Βόλος δεν είναι ένα συνηθισμένο λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι που είδε να έρχονται και να φεύγουν ήρωες, θεοί, βασιλιάδες, έμποροι, μάγισσες. Ούτε το Πήλιο είναι απλά ένα όμορφο βουνό. Είναι ένα βουνό φορτωμένο ιστορίες. Αυτές τις ιστορίες ζωντανεύουν οι μικροί ήρωες στην «Αρχαιόπολη: Βόλος-Πήλιο. Μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από την αρχαιότητα».

Με ποιον τρόπο θα σφραγίσει η Αρπίνα τη συμφωνία φιλίας του Λίνου με τον Πελασγό; Ποιος έκλεψε τις πορφύρες που μάζευαν όλο το πρωινό η Λέσχα και η Ιθαία; Γιατί ο ουρανός γέμισε ξαφνικά μαύρο καπνό και πού να βρίσκονται τώρα η Τάρασα και ο Λύκιος; Θα γυρίσει νικητής ο Τιμοσθένης από τους Παναθηναϊκούς αγώνες και γιατί φοβάται τον Κύκνο; Θα γίνει τελικά ο γάμος της Ηπιόνης ή προτιμά να κρατήσει τα παιδικά της παιχνίδια; Θα αρέσει στον μικρό Βορέα η καινούρια πόλη, στην οποία με εντολή του βασιλιά αναγκάζεται να μετακομίσει η οικογένειά του και τι θα απογίνουν οι «παλιοί» θεοί; Γιατί την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μια ομάδα αγοριών φορώντας βαριά δέρματα ζώων αποφασίζει να ανέβει στην κορυφή του Πηλίου για να επισκεφτεί τον ναό του Δία Ακραίου; Βρήκε ποτέ κανείς τον θησαυρό που έκρυψε ο Θεότιμος λίγες ώρες προτού ο στόλος του Μιθριδάτη επιτεθεί στην πόλη; Τι είναι, τέλος πάντων, αυτή η πέτρα με τα χαραγμένα αφτιά και τι έδωσε η φαρμακίδα μάγισσα στον παππού του Αιόλου λίγο πριν φύγει για το Ασκληπιείο; Ποιοι είναι αυτοί οι άγνωστοι που μπήκαν στην ταβέρνα της Αριστώς και γιατί ο άντρας της ο Αυρήλιος κάνει «ντελίβερι» με το γαϊδουράκι του;

Δέκα αυτοτελείς ιστορίες που διαδραματίζονται από τα νεολιθικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια στον Βόλο και το Πήλιο και έχουν ως ήρωες κυρίως παιδιά. Στο Παράρτημα επεξηγούνται σύντομα και με απλό τρόπο κάποια από τα αρχαιολογικά στοιχεία της κάθε ιστορίας.

Η Γιώτα Πάντου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο. Σπούδασε Αρχαιολογία στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε ως αρχαιολόγος για αρκετά χρόνια. Η αγάπη της για τα ταξίδια, την έρευνα και τη συγγραφή την οδήγησε στην Αμερική, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Αρχαιολογία της Μεσογείου από το State University of New York at Buffalo. Η έρευνά της για τη Μυκηναϊκή Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο American Journal of Archaeology. Ως υπότροφος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να μελετήσει δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στην εκπαίδευση διδάσκοντας λατινικά σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε ιδιωτικά σχολεία στην πολιτεία του Κολοράντο στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στο λιμάνι των Αργοναυτών, όπου ζει πια μόνιμα, ταξιδεύει και εργάζεται ως ξεναγός, εκπονώντας μάλιστα ειδικά προγράμματα ξενάγησης για παιδιά. Κάποιες από τις ιστορίες που διηγείται στις ξεναγήσεις της, ήθελαν να ταξιδέψουν μακρύτερα. Τις μετέφερε λοιπόν στο χαρτί για να συνεχίσουν το ταξίδι τους…