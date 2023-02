Απόλυτο δράμα στη Συρία: Εκλιπαρούν για έναν τάφο για να θάψουν τους νεκρούς τους

Ήδη κατεστραμμένο από τον πόλεμο, το Χαλέπι, η μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Συρία, ξεκίνησε να θάβει σήμερα τους νεκρούς του και να προσεύχεται για τους ζωντανούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Το κρύο είναι τσουχτερό, όμως διασώστες, στρατιώτες και εθελοντές προσπαθούν, με αξίνες και φτυάρια – κάποιες φορές και με γυμνά χέρια – να σκάψουν στα χαλάσματα ενός κτιρίου στη συνοικία Μπουστάν αλ Κασρ. Από ένα μικρό άνοιγμα, ένας κατασκονισμένος διασώστης φωνάζει αν υπάρχει κανείς. Μια φωνή του απαντά κι εκείνος ζητά από τον επιζώντα να τον καθοδηγήσει για να καταφέρει να τον φτάσει.

Η Ουμ Ιμπραχίμ, μαζί με άλλους συγγενείς αγνοουμένων, στέκει κοντά στα χαλάσματα, κρατώντας ένα κομποσκοίνι. Προσεύχεται και σκουπίζει τα δάκρυά της με ένα μαντίλι. «Περιμένω να βγάλουν οι διασώστες τα παιδιά μου που θάφτηκαν εδώ. Είναι επτά. Εναποθέτω τις ελπίδες μου στον Θεό», λέει η 56χρονη γυναίκα που πέρασε τη νύχτα σε ένα αυτοκίνητο, κοντά στο γκρεμισμένο κτίριο. Η Ουμ Ιμπραχίμ έτρεξε στο κτίριο αυτό όταν χτύπησε ο σεισμός, τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Δεν έχω πιει τίποτα, δεν έφαγα τίποτα από τότε. Πώς μπορώ, αφού τα παιδιά μου πεινάνε, θαμμένα στη γη;» λέει η γυναίκα, ξεσπώντας σε λυγμούς.

See the moment rescue workers pulled a boy covered in dust from the rubble of a building in Syria that collapsed amid Monday's deadly earthquake. More than 5,000 people have died from the 7.8-magnitude earthquake and subsequent temblors across Syria and Turkey. pic.twitter.com/WN67cGidBO

— CBS News (@CBSNews) February 7, 2023