Αποκλειστική συνέντευξη του Βολιώτη γενικού γραμματέα FIBA στη «Θ»: «Ο Βόλος αξίζει μεγαλύτερο γήπεδο»

Είναι μεγάλη τιμή για τον Βόλο ένας από πιο ισχυρούς άνδρες της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης να είναι τέκνο της πόλης μας. Ο λόγος για τον γενικό γραμματέα της ΦΙΜΠΑ Ανδρέα Ζαγκλή, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη μας για το Ευρωμπάσκετ εφήβων. Ο κ. Ζαγκλής παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ», όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω διοργάνωση υποστηρίζοντας ότι ο Βόλος αξίζει ένα μεγαλύτερο γήπεδο για να φιλοξενεί ακόμη πιο σπουδαία τουρνουά. Επίσης μίλησε για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ανέλυσε και τους επόμενους στόχους της ομοσπονδίας.

Πώς κρίνετε το επίπεδο του Ευρωμπάσκετ εφήβων στον Βόλο αγωνιστικά και οργανωτικά κ. Ζαγκλή;

Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, από το οποίο μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε ήδη κάποιους αθλητές, που είναι έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο και κάποιους αθλητές, οι οποίοι δεν είναι μακριά από το να μπουν στο υψηλό επίπεδο του επαγγελματικού μπάσκετ. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, να τους ετοιμάζουμε για την επόμενη ημέρα, όσον αφορά τις διοργανώσεις των Κ18.

Από πλευρά διοργάνωσης, όπως είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ19 στην Κρήτη, η ΕΟΚ έχει πολύ μεγάλη πείρα, έχει διοργανώσει τα πάντα. Επομένως ένα πρωτάθλημα Κ18 δεν είναι και το μεγαλύτερο εγχείρημα που έχει αναλάβει, αλλά θεωρώ ότι η στήριξη του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας πάντα είναι «κλειδί» και εν προκειμένω έχει βοηθήσει στο να έχουμε μια πολύ υψηλού επιπέδου διοργάνωση από άποψη μεταφορών, διαμονής, διατροφής των αθλητών και φυσικά των γηπέδων.

Αυτό είπα και στη συνάντησή μου με τους τοπικούς άρχοντες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον Βόλο να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο γήπεδο…

Ο κόσμος της Μαγνησίας αγκάλιασε τη διοργάνωση τόσο το 2015, όσο και φέτος. Μήπως και εσείς ως ΦΙΜΠΑ μπορείτε να δώσετε στην περιοχή μας το κάτι παραπάνω, ίσως μια ακόμη πιο μεγάλη διοργάνωση;

Αυτού του του είδους οι διοργανώσεις, όταν αγκαλιάζονται με αυτόν τον τρόπο από την τοπική κοινωνία, λειτουργούν και σαν τονωτική ένεση στο μπάσκετ στη συγκεκριμένη περιοχή. Μια διοργάνωση, όμως, δεν έρχεται μόνη της, ούτε ένα γήπεδο έρχεται μόνο του. Πρέπει οι εγκαταστάσεις, τα σωματεία της περιοχής και η τοπική ένωση να λειτουργήσουν μαζί. Αυτό συμβαίνει πανευρωπαϊκά, δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό.

Η δική μας δουλειά δεν είναι να πηγαίνουμε μόνο στις πρωτεύουσες των χωρών, όπου βρίσκονται οι έδρες των ομοσπονδιών μας και οι εγκαταστάσεις είναι ήδη έτοιμες. Αυτές είναι οι πόλεις που διεκδικούν τα Ευρωμπάσκετ ανδρών και γυναικών. Για τις διοργανώσεις των μικρότερων ηλικιών, Κ16, Κ18 και Κ20, είναι κομμάτι της στρατηγικής μας να αποκεντρώνουμε ακόμη και μέσα στις ομοσπονδίες μας, έτσι ώστε να εξαπλώσουμε το μπάσκετ ανά την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωμπάσκετ ανδρών θα πάει στη Γεωργία, ούτε είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει διοργανώσει Ευρωμπάσκετ Κ18 και Κ20 ή Παγκόσμιο Κύπελλο Κ19, στον Βόλο, την Κρήτη, τη Ρόδο, τον Πύργο και την Αμαλιάδα…

Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναδούμε στον Βόλο μια μεγάλη διοργάνωση;

Νομίζω ότι αυτό είναι στα χέρια της τοπικής ομοσπονδίας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να παρουσιάζουν έναν καλό φάκελο. Όταν έχεις ένα πλούσιο βιογραφικό, ένα πορτφόλιο γεγονότων με μεγάλη επιτυχία, νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΙΜΠΑ στην Ευρώπη δεν θα δίσταζε να επανέλθει δίνοντας κι άλλη διοργάνωση στον Βόλο.

Στο φετινό logo της ΦΙΜΠΑ βλέπουμε για πρώτη φορά τη φράση «Her world, her rules» που σημαίνει «Ο κόσμος της, οι κανόνες της». Αυτό τι σημαίνει για εσάς και πώς η ΦΙΜΠΑ προωθεί τη γυναικεία καλαθοσφαίριση μέσα από μια διοργάνωση ανδρών;

Το «Her world, her rules» είναι ένα μότο. Προκύπτει μέσα από ένα νέο πρότζεκτ, που «τρέχουμε» στην Ευρώπη. Είναι μόνο η εισαγωγή από αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν θα τιτλοφορείται «Γυναικείο μπάσκετ», αλλά θα έχει τίτλο «Οι γυναίκες στο μπάσκετ». Οι γυναίκες ως αθλήτριες, προπονήτριες, διαιτητές, κομισάριοι, γραμματεία και σε οποιοδήποτε άλλο πόστο και φυσικά ως φίλαθλοι. Οι διοργανώσεις των εθνικών ομάδων έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι ελκύουν το μη παραδοσιακό μπασκετικό κοινό. Το κοινό που έρχεται να δει την εθνική ομάδα, δηλαδή την οικογένεια και φυσικά γνωρίζουμε όχι μόνο τη σημασία της μητέρας μέσα στην κοινωνία, αλλά και τη σημασία της μητέρας μέχρι τη στιγμή που τα παιδιά θα επιλέξουν το άθλημά τους. Επομένως είναι κομμάτι της στρατηγικής μας και το «Her world, her rules» είναι ήδη μια επιτυχημένη καμπάνια που θα έχει συνέχεια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η πιο μεγάλη διοργάνωση της ΦΙΜΠΑ. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ετοιμασίες; Είστε αισιόδοξος για την επιτυχία του τουρνουά στην Κίνα;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το επιστέγασμα μια εργασίας της τελευταίας πενταετίας. Σαφώς στη μέση αυτή της διαδρομής είχαμε τα πρωταθλήματα των ηπείρων, όπως το Ευρωμπάσκετ, το Αφρομπάσκετ, το Κύπελλο Ασίας, το Κύπελλο Αμερικής. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 με τα προκριματικά.

Έχουμε μια χώρα, την Κίνα, που έχει «αγκαλιάσει» το μπάσκετ, τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, στην οποία το άθλημά μας -κατά δήλωση και των ιδίων- είναι το πιο δημοφιλές. Έχουμε μια χώρα, η οποία για πρώτη φορά διοργανώνει ένα τέτοιου είδους γεγονός, σε οκτώ διαφορετικές πόλεις. Το εγχείρημα είναι τεράστιο.

Η δική μας δουλειά είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αθλητές. Για πρώτη φορά έχουμε προσλάβει έναν head of player experience, δηλαδή έναν διευθυντή, ο οποίος προσπαθεί να δει τις λεπτομέρειες για τη διαβίωση των αθλητών όλων των ομάδων. Όχι πως στα προηγούμενα event ήταν άσχημη, αλλά θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη, για να κατανοήσουν ότι αυτό είναι το Νο 1 γεγονός στο διεθνές μπασκετικό στερέωμα.

Η τοπική οργανωτική επιτροπή καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι μια μεγάλη χώρα, η οποία έχει φυσικά τη δυναμική και όλα τα απαιτούμενα συστατικά. Είναι για πρώτη φορά ένα τουρνουά με 32 χώρες, άρα έχουμε κάποιες νέες παραμέτρους και νέες απαιτήσεις. Ασφαλώς οι αθλητές μας είναι ολοένα και πιο απαιτητικοί κι εμείς θέλουμε στο μέτρο του εφικτού και του θεμιτού να προσφέρουμε και για τους αθλητές και για τους φιλάθλους μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Περιμένετε να γίνει το πιο ανταγωνιστικό Παγκόσμιο Κύπελλο από ποτέ;

Πιστεύω πως ναι για δύο λόγους: Ο ένας είναι η διεύρυνση της διοργάνωσης. Οι αθλητές έχουν καταλάβει πόσο μεγάλο γεγονός είναι και πόσο ενδιαφέρον έχει. Ο δεύτερος είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής. Πλέον στην Α’ Φάση υπάρχουν όμιλοι των τεσσάρων, όπου από την πρώτη μέρα το αποτέλεσμα όχι απλώς μετράει, αλλά μπορεί να αποβεί καταλυτικό για τη συνέχεια της ομάδας στο τουρνουά. Στα προηγούμενα τουρνουά είχαμε γκρουπ των έξι. Τώρα το περιθώριο λάθους είναι πολύ μικρότερο.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν «παράθυρα» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θεωρείτε ότι πέτυχαν τον σκοπό τους;

Τα «παράθυρα» είχαν έναν συγκεκριμένο στόχο: Να επιστρέψουν οι εθνικές ομάδες στη χώρα τους και να μπορούν να παίζουν μπροστά στο δικό τους κοινό σε αγώνες, που δεν ήταν απλά κάποια φιλικά πριν από κάποια μεγάλη διοργάνωση, αλλά σε αγώνες που έχουν βαθμολογική σημασία. Επίσης ταυτόχρονα να αναδείξουμε κάποιους νέους αστέρες.

Όλες μας οι μετρήσεις δείχνουν ότι πραγματικά το κοινό σε όλες τις χώρες είχε φοβερή όρεξη να υποδεχθεί τις εθνικές ομάδες και το είδαμε όταν είχαμε 160 φορές sold out. Δηλαδή σχεδόν τα μισά από τα ματς που διοργανώσαμε ήταν sold out και τα υπόλοιπα είχαν επίσης πολύ μεγάλη παρουσία φιλάθλων. Από εκεί και πέρα είδαμε κάποιους νέους αθλητές, που πήραν τις ευκαιρίες τους. Σαφώς στην Ευρώπη είχαμε κάποια ζητήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν και φυσικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε, όπως το κάνουμε και αυτή τη στιγμή…