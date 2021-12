Απατεώνες εμφανίζονται ως αξιωματούχοι της Europol

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εντοπιστεί, σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόπειρες εξαπάτησης πολιτών με τη χρήση των στοιχείων της εκτελεστικής διευθύντριας και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Europol, καθώς και διάφορων αξιωματούχων Αρχών επιβολής του νόμου σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι βρίσκονται υπό έρευνα από την Europol και τους πείθουν να καταβάλουν χρήματα, για να κλείσουν την υποτιθέμενη έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό και αποσκοπώντας στην άμεση ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης η Europol αιτήθηκε από τις ευρωπαϊκές αστυνομίες τη δημοσίευση του κειμένου που ακολουθεί: «Europol has been made aware of scams using the names of their Executive Director and Deputy Executive Director as well as various international Law Enforcement officials. Emails or messages on social media, written in different languages, use the Europol logo, the name of Catherine De Bolle and/or Jean-Philippe Lecouffe to make it sound serious and legitimate. Don’t be misled – this correspondence is fake. Neither Europol’s Executive Director nor the Deputy Executive Director would directly contact members of the public requesting an immediate action or threatening individuals with opening a criminal investigation. If you receive a suspicious email or correspondence using the name of Europol’s Executive Director or Deputy Executive Director, please report the matter to your local Law Enforcement Authority for further investigation».

Μετάφραση

«Η Europol πληροφορήθηκε για απάτες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα ονόματα του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και διάφορων αξιωματούχων Επιβολής του Νόμου σε διεθνές επίπεδο. E mail ή μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γραμμένα σε διάφορες γλώσσες, χρησιμοποιούν το λογότυπο της Europol , το όνομα της Catherine De Bolle και/ή του Jean-Philippe Lecouffe για να φαίνονται σοβαρά και νόμιμα. Μην παραπλανηθείτε – αυτή η αλληλογραφία είναι ψεύτικη. Ούτε ο εκτελεστικός διευθυντής ούτε ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Europol θα επικοινωνούσαν ποτέ με πολίτες για να ζητήσουν κάποια άμεση ενέργεια ή να απειλήσουν κάποιο άτομο με ποινική έρευνα. Αν λάβετε κάποιο ύποπτο email ή αλληλογραφία με το όνομα του εκτελεστικού διευθυντή ή του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Europol, παρακαλώ να το αναφέρετε στην τοπική Αρχή Επιβολής Νόμου για να γίνει περαιτέρω έρευνα».

Κατόπιν των ανωτέρω η Ελληνική Αστυνομία προτείνει στους παραλήπτες απατηλών μηνυμάτων εκβιαστικού περιεχομένου να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μην επικοινωνούν ποτέ και για κανένα λόγο με τους εκβιαστές, να αγνοούν το μήνυμα και να μην καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς που παρατίθενται, να μην ανοίγουν τυχόν συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς, να αλλάξουν άμεσα κάθε κωδικό ασφαλείας (password) λογαριασμών που θεωρούν ότι διακυβεύονται και να αξιολογήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή τους. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88 Στέλνοντας e-mail: [email protected] Μέσω Twitter « Γραμμή SOS Cyber Alert»: https://twitter.com/CyberAlertGR Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr).