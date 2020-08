Απανωτές εκρήξεις στη Βηρυτό – Ανησυχία σε Κύπρο και Ισραήλ

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP. Οι καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ταρακουνήθηκε ολόκληρη η πόλη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πολλοί τραυματίες και έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο εκρήξεις με διαφορά 15 λεπτών.

Τζάμια έσπασαν και έπεσαν ψευδοροφές σε πολλά κτίρια σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης, ενώ τα αυτοκίνητα από το ωστικό κύμα εκτινάσσονται χιλιόμετρα μακριά. Μια πηγή ασφαλείας είπε στο τοπικό κανάλι LBC ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυρκαγιά σε αποθήκη που περιείχε πυροτεχνήματα.

Ανησυχία και στην Κύπρο

Σε ολόκληρη την Κύπρο ακούστηκε η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο λιμάνι της Βηρυτού. Πολλοί πολίτες τηλεφωνούσαν στα ΜΜΕ και στην Αστυνομία για να μάθουν από πού προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος και το ωστικό κύμα που έγινε αισθητό στη Μεγαλόνησο. Κατά την Αστυνομία, ο ήχος προερχόταν από το λιμάνι της Βηρυτού. Πέρυσι το καλοκαίρι είχε πέσει στην Κύπρο ρωσικός πύραυλος S-200 που είχε εκτοξευθεί από τη Συρία και στόχευε αεροσκάφη του Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας αυτής της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

«Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

Explosion in #Beirut #Lebanon – view from Annahar building. Praying for everyone’s safety 🙏🏼😓 pic.twitter.com/Zf6fXaahUq

— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020