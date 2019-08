Αντίνοος Αλμπάνης: 2.500 μηνύματα για τις χημειοθεραπείες

Ο Αντίνοος Αλμπάνης τους τελευταίους μήνες περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του, καθώς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ηθοποιός είναι αρκετά ενεργός στα social media και δεν διστάζει να δημοσιεύει στιγμές από την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram με ξυρισμένο κεφάλι. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτή σχετιζόταν με τις ανάγκες κάποιου ρόλου. Στη συνέχεια, όμως, έκανε μία ακόμα ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Ταλαιπωρημένος: Ασφαλώς. Πόνος στα κόκαλα: Ναι. Απώλεια γεύσης: ω, ναι. Αλλά είμαι νίντζα της χημειοθεραπείας».

Φυσικά, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, με τις ευχές για ανάρρωση να κατακλύζουν τα social media του νεαρού ηθοποιού. Σε πρόσφατη ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει όλους αυτούς που τον στηρίζουν ψυχολογικά με τα μηνύματα τους, τα οποία σε αριθμό έφτασαν τα 2.500, όπως έγραψε ο ίδιος σε Insta Story: «2.500 μηνύματα, 2.500 ευχαριστώ! Θα κατάπινα το φεγγάρι και τα αστέρια για να ακολουθήσω τον ρυθμό της καρδιάς σου» έγραψε που δημοσίευσε.

Η φράση: «I’d swallow the moon and stars To follow the beat of your heart» είναι στίχοι από το κομμάτι «When We’re High» της LP.

Πηγή: Έθνος