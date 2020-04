Ανησυχία στη Μεγάλη Βρετανία: Το σύνδρομο «Καβασάκι» χτυπά τα παιδιά λόγω κορωνοϊού

Αν υπάρχει μία ευχάριστη νότα μέσα από την πανδημία του covid-19 δεν είναι άλλη από την ανοσία που έχουν αναπτύξει τα παιδιά στον κορωνοϊό. Όμως, μετά τα αυξημένα κρούσματα ενός σπάνιου συνδρόμου που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει τους γιατρούς επιφυλακτικούς και με κατεπείγουσα ενημέρωση το υπουργείου υγείας της χώρας ζητάει επειγόντως διερεύνηση των περιστατικών αλλά και του ιστορικού των συμπτωμάτων των παιδιών που έχουν προβληθεί από κορωνοϊό.

Βρετανοί ιατροί προειδοποίησαν για ένα μυστηριώδες ιογενές σύνδρομο που μοιάζει με ιό και είναι μολυσματικό και παθογόνο. Μάλιστα εκδόθηκε «επείγουσα ειδοποίηση» στους Βρετανούς γιατρούς, καθώς το σύνδρομο φαίνεται να σχετίζεται με τον κορωνοϊό και επηρεάζει τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον covid-19. Νωρίτερα σήμερα 27 Απριλίου, η Εφημερίδα της Υπηρεσίας Υγείας της Μ.Βρετανίας ανέφερε πως το Υπουργείο έστειλε ενημέρωση στους γενικούς ιατρούς στο Βόρειο Λονδίνο και στους γιατρούς που είναι στα νοσοκομεία.

Η Παιδιατρική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας έστειλε ένα άλλο σημείωμα με την ένδειξη «σημαντική ειδοποίηση» την Κυριακή το βράδυ, επιβεβαιώνοντας τα ανησυχητικά νέα.Οι προειδοποιήσεις αναφέρουν ότι, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, «υπήρξε εμφανής αύξηση του αριθμού των παιδιών όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν μια φλεγμονώδη κατάσταση σε ζωικά όργανα που απαιτεί εντατική φροντίδα σε όλο το Λονδίνο και επίσης σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου».

