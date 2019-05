Αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης προσκαλούν τους πολίτες στην τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Stanford, Victor Davis Hanson σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Β1) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78, στο Βόλο.

Προσφώνηση του Victor Davis Hanson από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, «Έπαινος» προς τον Victor Davis Hanson από τον Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Νικόλαο Κυριαζή, Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη, Επίδοση των Τίτλων και του Διασήμου του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη. Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «The Greek Gift to the West of the Middle Class.»