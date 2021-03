Αίγυπτος: Τρομερό δυστύχημα από σύγκρουση τρένων – 32 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα έλαβε χώρα στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην πόλη Σοχάγκ, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ενώ πάνω από 70 είναι οι τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι υγειονομικές Αρχές έστειλαν 36 ασθενοφόρα στην περιοχή και οι τραυματίες διακομίζονται στα τοπικά νοσοκομεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτροχιασμένα βαγόνια τρένου πάνω από ένα κανάλι με νερό.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί», δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Η Αίγυπτος έχει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και είναι συχνά τα δυστυχήματα.

32 dead, dozens injured after collision between two passenger trains in Upper #Egypt’s #Sohag area. pic.twitter.com/lsRHLmwxTO

— NEWS9 (@NEWS9TWEETS) March 26, 2021