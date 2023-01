Αφγανιστάν: Καλύπτουν μέχρι και τα κεφάλια από τις κούκλες στις βιτρίνες

Ούτε οι κούκλες από τις βιτρίνες των καταστημάτων δεν γλιτώνουν από τα χέρια των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Στη χώρα, όπου εφαρμόζονται οι πιο σκληροί νόμοι κατά των γυναικών, οι καταστηματάρχες αναγκάζονται να καλύψουν τα πρόσωπα από τις γυναικείες κούκλες με υφάσματα, σακούλες ακόμη και αλουμινόχαρτο, προκειμένου να μην τις αποκεφαλίσουν οι Ταλιμπάν.

The Taliban’s hatred of women extends beyond the living. It is now mandatory for store owners to cover the faces of mannequins.

These dystopian images are a sign of how much worse life is going to become for Afghan women if the world doesn’t stand with them. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR

— Sara Wahedi (@SaraWahedi) January 18, 2023