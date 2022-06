5 υποτροφίες για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αμερική από την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00 (ώρα Ελλάδας) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 5 υποτροφίες για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (WUST). Οι υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας με το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (WUST) υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. ο κ. Απόστολος Ηλιόπουλος, Διευθυντής της Σχολής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσιγκτον θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών σε εκδήλωση στην Βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη για να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή να συνδεθούν στη ψηφιακή πλατφόρμα Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us05web.zoom.us/j/86962437652

Meeting ID: 869 6243 7652

Passcode: 1

Οι υποτροφίες

Συγκεκριμένα, θα δοθούν δυο υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές σε ενδιαφερόμενους που διαμένουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ύψους 56,700 $ η καθεμία και τρείς υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επίπεδο ύψους 22,680 $ η καθεμία στους εξής επιστημονικούς τομείς:

Για Προπτυχιακές Σπουδές:

 Πληροφορική (Bachelor of Science in Information Technology (BSIT)

 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Business Administration (BBA)

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 Κυβερνοασφάλεια (Master of Science in Cybersecurity (MSCS) )

 Πληροφορική (Master of Science in Information Technology (MSIT)

 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration (MBA)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ιστότοπο https://kalambakalibrary.org/wust

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην αίτηση υποβάλλοντας

μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (χωρίς επικύρωση).

2. Μόλις η αίτηση υποβληθεί, ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει μέσω email ένα μοναδικό

αριθμό υποψηφίου (reference number) της αίτησής του.

3. Με την ολοκλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση

μέσω email για την επιτυχή υποβολή της αίτησής του.

H αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εις ολόκληρο και δεν υπάρχει δυνατότητα

αποθήκευσης ή ημιτελούς υποβολής. Μόνο οι αιτήσεις που έχουν ολοκληρώσει όλα

τα βήματα και έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της

συστατικής επιστολής (όπου είναι απαραίτητο κριτήριο) θα προωθούνται για

ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Η αίτηση συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο

[email protected]

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 24:00 (ώρα Ελλάδας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας στα τηλ.: 2432023041και -43