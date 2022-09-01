Ζέττα Μακρή: «Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Μαγνησίας»

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, για τον Ν. Μαγνησίας, την κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων των επαγγελματικών λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023.
Ειδικότερα, έχουν εγκριθεί τα κάτωθι τμήματα:
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|ΤΑΞΗ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
|Δ’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
|Δ’
|Γ
|ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
|Α’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
|Α’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Β
|ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ
|ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
|2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
|Α’
|Α
|2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
|Α’
|Β
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|ΤΑΞΗ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
|Α’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
|Α’
|Γ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|Α’
|Γ
|ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ
|ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Α
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Β
|ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Β
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Β
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Γ
|ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΣΤ’
|Γ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Β’
|Γ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Β’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Β’
|Γ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Β’
|Γ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|Γ’
|Β
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|Γ’
|Β
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|Γ’
|Γ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|ΤΑΞΗ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|Γ’
|Γ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η κ. Μακρή δήλωσε ότι: «Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην έγκριση ολιγομελών τμημάτων της Α’ Τάξης, τμήματα τομέων της Β’ Τάξης και τμήματα ειδικότητας της Γ’ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων προκειμένου να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των μαθητών και μαθητριών. Στόχος του ΥΠΑΙΘ είναι να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μια συνειδητή, ποιοτική επιλογή για τους πολλούς, για όσους επιθυμούν να εισέλθουν νωρίς στην αγορά εργασίας με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε συστηματικά και συντονισμένα προκειμένου να ενισχύουμε με κάθε τρόπο την εξειδίκευση και την κατάρτιση καθώς αποτελούν παρακαταθήκη και επένδυση για το μέλλον.»