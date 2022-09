Ζελένσκι: Στη δημοσιότητα βίντεο από το τροχαίο – Σμπαράλια έγινε το άλλο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ο οδηγός

Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά το συμβάν. Στο βίντεο φαίνεται ότι όχημα που συγκρούστηκε με την αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο έγινε σμπαράλια, ενώ γιατροί και στρατιωτικό προσωπικό παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε άτομο που φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά, καθώς είναι ξαπλωμένο στο οδόστρωμα και καλυμμένο με ειδική κουβέρτα.

Το σχεδόν διαλυμένο Volkswagen Beetle βρίσκεται στη μέση μιας διάβασης, ενώ πουθενά στο βίντεο δεν φαίνεται ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του προέδρου, «ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του προέδρου της Ουκρανίας και οχήματα συνοδείας». Οι γιατροί που συνόδευαν τον Ζελένσκι βοήθησαν τον οδηγό του άλλου αυτοκινήτου και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο, αναφέρεται.

«Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα», προστίθεται στην ανακοίνωση. Οι συνθήκες του τρακαρίσματος ακόμα είναι υπό διερεύνηση.

#Ukraine Footage from the scene of the accident with #Zelensky in #Kyiv. According to reports, the car collision took place at about 12 o'clock at night on Victory square. pic.twitter.com/ZQT9Yq2787

