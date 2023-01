Ζελένσκι: Μαύρη μέρα για τη χώρα μας αυτή της συντριβής του ελικοπτέρου

Για μια «μαύρη μέρα» για την Ουκρανία έκανε λόγο ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στα εμπόλεμα εδάφη, στο Μπρόβαρι στην περιφέρεια του Κιέβου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών, άλλος ένας αξιωματούχος και 10 παιδιά.

Στην πρώτη του δήλωση μετά την τραγωδία ο Ζελένσκι σημείωσε τα εξής: «Να αναπαυθούν εν ειρήνη όσοι έχασαν τη ζωή τους αυτήν τη μαύρη μέρα».

Μαζί με το συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Ζελένσκι μίλησε για πατριώτες αναφερόμενος στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Our reporter @AlexanderQuery is at the site of the helicopter crash in Brovary, which killed interior minister, other top ministry officials and children. Expect his report on our website today. pic.twitter.com/EHsL14w4oB

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 18, 2023