Ξύλο με γροθιές τερματοφυλάκων σε αγώνα χόκεϊ στον Καναδά

Τo μεγάλο ντέρμπι κορυφής για την καναδική λίγκα του χόκεϊ επί πάγου σημαδεύτηκε από το σοβαρό επεισόδιο που έγινε μεταξύ των δύο τερματοφυλάκων των δύο ομάδων. Ο Μάικ Σμιθ των Όϊλερς και ο Καμ Τάλμποτ των Φλέιμς όχι μόνο ήρθαν στα χέρια αλλά αντάλλαξαν και γροθιές πριν επέμβουν οι διαιτητές και τους χωρίσουν.

Το ντέρμπι μεταξύ των Edmonton Oilers και των Calgary Flames κρύβει πάντα συγκινήσει και ενίοτε και σκληρές μάχες μεταξύ των παικτών.

Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα ήταν από πριν ηλεκτρισμένη. Να σημειωθεί πως οι δύο τερματοφύλακες στο προηγούμενο διάστημα φορούσαν τις φανέλες της «απέναντι» ομάδας και οι μονομαχίες μεταξύ του Σμιθ και του Τάλμποτ ήταν πάντα ξεχωριστές.

Στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου τα αίματα άναψαν. Οι δύο τερματοφύλακες αρχικά πιάστηκαν στα χέρια. Ο Σμιτ χτύπησε τον Τάλμποτ που αρχικά φορούσε το κράνος του ενώ το πλήθος τους… αποθέωνε από την εξέδρα.

Τελικά ο Τάλμποτ σε μία… ιπποτική κίνηση έβγαλε το κράνος του και στράφηκε κατά του Σμιτ. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν πάλι στα χέρια, ο Σμιτ κατάφερε τρεις γροθιές στο πρόσωπο του Τάλμποτ που έπεσε στον πάγο.

