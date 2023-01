Βρετανία: Ανετράπη διώροφο λεωφορείο με 70 επιβάτες – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ένα διώροφο λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 70 άτομα ανετράπη στην Βρετανία με αποτέλεσμα πολλά άτομα να έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η Αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε γύρω στις 6 το πρωί της Τρίτης στην οδό A39 Quantock Road, κοντά στο Bridgwater, μετά από ένα οδικό συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ένα διώροφο λεωφορείο και ένας μοτοσικλετιστής.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Ντέβον και του Σόμερσετ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 70 άτομα.

This is the bus that overturned in Somerset this morning. Major incident declared, many injuries, some serious pic.twitter.com/JAtF461imi

— Dan Johnson (@DanJohnsonNews) January 17, 2023