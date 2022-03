Βραβείο Best City Award 2022 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρότυπη πολιτική της στη διαχείριση του νερού

Ακόμη μια τιμητική διάκριση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που βραβεύτηκε στα Best City Awards 2022, στην κατηγορία «Διαχείριση Υδατικών Πόρων/ On line Σύστημα Διαχείρισης υδατικών πόρων» για την πρότυπη πολιτικής της στη Διαχείριση Νερού.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και βραβευμένη, πρότυπη περιβαλλοντική πολιτική στη διαχείριση του νερού» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Κινούμαστε με Σχέδιο Ύδωρ.Thess, με στόχο την εξασφάλιση νερού για ύδρευση και άρδευση, τη ρύθμιση πλημμυρικών απορροών, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς νερού. Τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνεργασία με Υπουργεία, Δήμους και ΤΟΕΒ στη Θεσσαλία έχουν ολοκληρωθεί και εξελίσσονται 484 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δις ευρώ απ όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, που κάνουν πράξη το σύνθημα της Περιφέρειας «ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις»: Εμβληματικά και πολυβραβευμένα έργα που αλλάζουν τα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, την ύδρευση και το περιβάλλον όπως η επαναδημιουργία της Κάρλας, μεγάλα και μικρότερα έργα υποδομών όπως Λιμνοδεξαμενές, Ταμιευτήρες και Φράγματα, 22 νέα εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού έως 2,2 εκατ. ευρώ το καθένα, υπογειοποιήσεις αρδευτικών δικτύων σε μήκος άνω των 500 χιλιομέτρων, αδρανοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση συστημάτων inverter για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, 178 αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη Θεσσαλία, προϋπολογισμού άνω των 210 εκατ. ευρώ, που με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για ανθρώπινες ζωές και αγαθά, δημόσιες υποδομές και δίκτυα, έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο σύνολο των οικισμών της Θεσσαλίας με πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους και σε οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, Έργα ύδρευσης παντού, που διασφαλίζουν επαρκές, ποιοτικό πόσιμο νερό,

προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην εφαρμογή των 17 στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, αλλά και στο στρατηγικό όραμα για μια Ευρώπη green και smart, μια Περιφέρεια συνεχών επιδόσεων και διακρίσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η ζώσα πραγματικότητα αποδεικνύει ότι στο εξής οι περιβαλλοντικές κρίσεις είναι όλο και πιο συχνές, έντονες, απρόβλεπτες. Για αυτό και εμείς επενδύουμε στην πρόληψη, σχεδιάζουμε με σύμμαχο τη φύση και ακολουθούμε το δόγμα build back better, δηλαδή έχουμε μια στρατηγική στόχευση ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο μελλοντικούς κινδύνους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Tα Best City Awards 2022 που διοργανώνει η Boussias, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής, για 5η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε, μιας χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, η Αυτοδιοίκηση με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν στις προκλήσεις και απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινοτομία και σχέσεις εμπιστοσύνης μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.