Βραβεία Emmy: Το «Game of Thrones» έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων

Με 32 υποψηφιότητες το «Game of Thrones», η σειρά του HBO που απασχόλησε το κοινό όσο καµία άλλη για τη φετινή χρονιά λόγω του αµφιλεγόµενου όγδοου και τελευταίου κύκλου της, προπορεύεται στην κούρσα για την απονοµή των 71ων βραβείων Emmy σπάζοντας το ρεκόρ υποψηφιοτήτων στην ιστορία του θεσµού. Το φινάλε του µεγάλου πολέµου για τον θρόνο των επτά βασιλείων απέσπασε τις περισσότερες υποψηφιότητες που πήρε ποτέ η σεζόν µιας σειράς, καταρρίπτοντας το προηγούµενο ρεκόρ του αστυνοµικού χιτ «NYPD Blue» που είχε συγκεντρώσει 26 υποψηφιότητες το 1994.

Το «Game of Thrones» διεκδικεί βραβείο σε κάθε µεγάλη κατηγορία των τηλεοπτικών βραβείων, όπως και το στέµµα της καλύτερης δραµατικής σειράς απέναντι στις σειρές «Better Call Saul» του AMC, «Bodyguard» του Netflix, «Killing Eve» των AMC και BBC America, «Ozark» του Netflix, «Pose» του FX, «Succession» του HBO και «This Is Us» του NBC. Η σειρά έχει επίσης 10 υποψηφιότητες για τις ερµηνείες των ηθοποιών, µε τους Γκουέντολιν Κρίστι, Σόφι Τέρνερ, Αλφι Αλεν και Κάρις βαν Χούτεν να κερδίζουν τις πρώτες τους.

Μέχρι σήµερα ο Πίτερ Ντίνκλατζ είναι ο µόνος ηθοποιός του «Game of Thrones» που έχει κερδίσει τρεις φορές Emmy Β’ ανδρικού ρόλου, ενώ έχει προταθεί συνολικά οκτώ φορές (συµπεριλαµβανοµένης της φετινής σεζόν). ∆εύτερο µεγάλο φαβορί για τα βραβεία που θα δοθούν στις 22 Σεπτεµβρίου είναι η κωµική σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» της συνδροµητικής πλατφόρµας Amazon Prime µε 20 υποψηφιότητες, που θα διεκδικήσει και το βραβείο καλύτερης κωµικής σειράς απέναντι στις σειρές «Barry» του HBO, «Fleabag» του Amazon Prime, «Russian Doll» του Netflix, «Veep» του HBO, «The Good Place» του NBC και «Schitt’s Creek» του Pop.

Στην κατηγορία των µίνι σειρών, το έτερο τηλεοπτικό «φαινόµενο» του HBO που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία και αποδοχή στα πρόσφατα τηλεοπτικά χρονικά, το βασισµένο σε αληθινές µαρτυρίες και κορυφαίες λογοτεχνικές πηγές «Chernobyl», διεκδικεί βραβείο ερµηνείας για τον πρωταγωνιστή Τζάρεντ Χάρις καθώς και το Emmy καλύτερης µίνι σειράς κόντρα στις σειρές «Escape at Dannemora» του Showtime, «Fosse/Verdon» του FX, «Sharp Objects» του HBO (µεταφορά του µπεστ-σέλερ «Αιχµηρά αντικείµενα» της Τζίλιαν Φλιν) και «When They See Us» του Netflix.

Πηγή: Έθνος