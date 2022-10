Βραδιά με Yiddish τραγούδια στα Ιωάννινα

Του Πασχάλη Δήμου,

δασκάλου

Μία βραδιά με Yiddish τραγούδια, αλλά και πρώιμες συνθέσεις του Γερμανού συνθέτη Kurt Weill διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, πριν λίγες ημέρες, στο φιλόξενο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα υπέροχα τραγούδια της παράδοσης των εβραϊκών γερμανόφωνων τραγουδιών, σε μία από τις ελάχιστες φορές που έχουν παρουσιαστεί στην πόλη των Ιωαννίνων, τα οποία και ανέλυε εκτενώς η Μαριάντζελα Χατζησταματίου και τα έκανε άμεσα κατανοητά δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ακούσουν τα πρώτα έργα του πασίγνωστου για τις μετέπειτα δημιουργίες του, Kurt Weill.

Οι δύο ερμηνεύτριες, η σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και η Άρτεμις Βαβάτσικα στο ακορντεόν, μάγεψαν τους θεατές και, σε συνδυασμό με το υπέροχο σκηνικό που δημιουργούν τα τείχη του Κάστρου, οι βυζαντινοί πύργοι, η είσοδος του Μουσείου Αργυροτεχνίας και ο θαυμάσιος αύλειος χώρος του, προσέφεραν μια ειδυλλιακή βραδιά υψηλής αισθητικής και μετέφεραν στο κοινό ένα ακόμη στοιχείο της πολυδιάστατης εβραϊκής παράδοσης, τα γερμανόφωνα Yiddish τραγούδια, αλλά και τα έργα που έγραψε στο ξεκίνημα της πολύχρονης καριέρας του ο Kurt Weill, γνωστός για τραγούδια, όπως το «Γιουκάλι» (Youkali), καθώς και τα «Und was bekam des Soldaten Weib?» (Τι απέγινε η γυναίκα του στρατιώτη;), «Mack the Knife», «Alabama Song», «Pirate Jenny», «Surabaya Johnny», «Speak Low», «Lost in the Stars», «My Ship», «September Song».

Στην εκδήλωση παρέστη ο αναπληρωτής γενικός πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Carsten Müller, ο δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Ελένη Ακονίδου και η τοπική διαχειρίστρια του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων κ. Καλλιρόη Φωτίου.

Όλοι οι παριστάμενοι χειροκρότησαν θερμά, ευχαριστώντας τη σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και την ακορντεονίστα Άρτεμις Βαβάτσικα για τη μαγική βραδιά που τους προσέφεραν.