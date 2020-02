Βόλος: Το ΜΕΖΕΝ ανάμεσα στα  135 τοπ εστιατόρια της χώρας για το 2020

Τα ελληνικά βραβεία εστιατορίων, τα FNL Best Restaurant Awards, απονεμήθηκαν και για το 2020, με 135 από αυτά να λαμβάνουν διακρίσεις. Από τα 135 εστιατόρια τα 3 κέρδισαν τρία αστέρια, σε 31 απονεμήθηκαν δύο αστέρια και σε 101 ένα αστέρι. Κανένα εστιατόριο δεν πέτυχε την ανώτατη βαθμολογία των τεσσάρων αστεριών. 31 εστιατόρια κέρδισαν για πρώτη φορά αστέρι, τα επτά εκ των οποίων άνοιξαν μέσα στο 2019. Στην κατηγορία της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας την 8η θέση από τις 13 κατέλαβε το τσιπουράδικο ΜΕΖΕΝ του Βόλου.

Διεθνής υψηλή γαστρονομία

Σπονδή, Αθήνα

Squirrel, Danai Beach Resort And Villas, Χαλκιδική

Bill & Coo Gastronomy Project, Μύκονος

CTC, Αθήνα

Elements, Canaves Oia Epitome Hotel, Σαντορίνη

Fresco, Sani Dunes, Χαλκιδική

Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Lycabettus Restaurant, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

Premiere, Athenaeum Intercontinental, Αθήνα

Santoro, Grace Hotel, Σαντορίνη

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Alfredo`s, Regency Casino, Θεσσαλονίκη

Kamares by Spondi, Eagles Palace, Χαλκιδική

Water, Sani Resort, Χαλκιδική

Ελληνική υψηλή γαστρονομία

Etrusco, Κέρκυρα

Aleria, Αθήνα

Botrini`s, Αθήνα

Hytra, Αθήνα

Selene, Σαντορίνη

Opson, Andronis Arcadia, Σαντορίνη NEW COMER

Varoulko Seaside, Αθήνα

Σύγχρονη ελληνική κουζίνα

Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος NEW ENTRY

Mikrasia, Katikies Myconos Hotel, Μύκονος

Ντομάτα, Μαρίνα Sani Resort, Χαλκιδική

Salonica, Macedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

Tudor Hall, King George Palace Hotel, Αθήνα

Αθήρι, Αθήνα

Archipelagos, Archipelagos Hotel, Μύκονος NEW ENTRY

Artisanal, Αθήνα NEW ENTRY

Βασίλαινας, Αθήνα NEW ENTRY

Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Cuvée, Aqua Blu, Κως NEW ENTRY

De Paul, Σαντορίνη NEW COMER

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό

Kool Life, Life Gallery Hotel, Αθήνα NEW ENTRY

Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος NEW ENTRY

M-Eating, Μύκονος

Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη NEW ENTRY

Pomo D`Oro, Κέρκυρα

Reeza, Rocabella Hotel, Μύκονος

Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια

Sea Sense, Φολέγανδρος NEW ENTRY

Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη

Selene Meze & Wine, Σαντορίνη

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

The White House, Κέρκυρα NEW ENTRY

Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο

Γιουβετσάκια, Αθήνα

Elies, Καρδαμύλη NEW ENTRY

Ο Θωμάς, Σκλήθρο

Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα NEW ENTRY

Μαγικές Κατσαρόλες, Αθήνα

Μεζέν, Βόλος

Μεζέν Salonica, Θεσσαλονίκη

Μπουκαδούρα, Χαλκιδική

Νόμπελος, Ζάκυνθος NEW ENTRY

Χάραμα, Νάουσα

Ωρομέδων, Κως NEW ENTRY

Modern Bistro

Vezene, Αθήνα

Clochard, Θεσσαλονίκη

Cookoovaya, Αθήνα

Idol, Σαντορίνη

Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

Malconi’s, Αθήνα

Μανιτάρι, Θεσσαλονίκη

Scala Vinoteca, Αθήνα

Seven Food Sins, Αθήνα NEW ENTRY

Simul, Αθήνα NEW ENTRY

ΦΒΚ, Αθήνα NEW COMER

Ευρωπαϊκές κουζίνες

Ambrosia, Hyatt Regency Hotel, Θεσσαλονίκη

Andromeda Restaurant, Χαλκιδική

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα

Eleonas by Fuga, Eagles Villas, Χαλκιδική

Επτά, Αθήνα NEW ENTRY

GB Roof Garden, Grande Bretagne Hotel, Αθήνα

Giacomo, Αθήνα

Juju, Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

Sterna, Kinsterna Hotel, Πελοπόννησος NEW ENTRY

Veritable, Αθήνα NEW COMER

Hig end beach restaurants

Scorpios, Μύκονος

Jackie O’, Μύκονος

Kensho Psarrou, Kensho Psarrou Hotel, Μύκονος

SantAnna, Μύκονος

Fusion & Ethnic κουζίνα

Matsuhisa Athens, Αθήνα

Matsuhisa Mykonos, Belvedere Mykonos Hotel, Μύκονος

Mr. Pug, Μύκονος

Ovac, Cavo Tagoo Hotel, Μύκονος

Ovac, Cavo Tagoo Hotel, Σαντορίνη

Alali Restaurant, Σαντορίνη NEW ENTRY

Birdman, Αθήνα

Freud Oriental, Αθήνα

Helios, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα NEW COMER

NAOS, Σαντορίνη NEW ENTRY

Nikkei, Αθήνα

Nikkei, Μύκονος

Nolan, Αθήνα

Sushimou, Αθήνα

Εστιατόριο για κρέας

Base Grill, Αθήνα

Beefbar Mykonos, Μύκονος

Βεργιώτικο, Βέροια

Dome Real Cuisine, Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Drakoulis Dry & Raw Kolonaki

Drakoulis Dry & Raw Voula

Κρητικός, Αθήνα

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Τηλέμαχος Art Grill, Αθήνα

Εστιατόριο για ψάρι

Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

Τραβόλτα, Αθήνα

Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος NEW ENTRY

Celebrities, Myconian Imperial, Μύκονος NEW ENTRY

Δίχτυα, Σαντορίνη

Δουράμπεης, Αθήνα

Ιθάκη, Αθήνα

Μαρίνα, Χαλκιδική

Μούργα, Θεσσαλονίκη

Παπαϊωάννου, Αθήνα

Toula’s, Κέρκυρα

Τριζόνι, Χαλκιδική

Το Ψαράκι, Σαντορίνη

Street Food

Baba Ghanoush, Αθήνα

Burger Joint, Αθήνα

Dal Professore Pizza, Αθήνα NEW COMER

Falafel Abu Milad, Αθήνα NEW ENTRY

Feyrouz, Αθήνα

Granello, Αθήνα NEW COMER

Guarantee, Αθήνα

Hoocut, Αθήνα

Κώστας, Αθήνα

Mr. Pug’s Canteen, Αθήνα

Pizza Poselli, Θεσσαλονίκη

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Γιάννης Μπουτάρης

Most influental chef

Σωτήρης Κοντιζάς

Best pastry chef

Γιώργος Πλατινός

Best wine list

Squirrel