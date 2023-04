Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον – «Homo Hapticus» και «Πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μοναξιά»

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Homo Hapticus,

γιατί δεν μπορούμε

να ζήσουμε δίχως αφή

Martin Grunwald,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ο συγγραφέας: Ο καθηγητής Martin Grunwald (Μάρτιν Γκρούνβαλντ) γεννήθηκε το 1966 στη Λειψία. Σπούδασε ψυχολογία, βιολογία και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια της Ιένας, της Λειψίας και της Δρέσδης αντίστοιχα. Από το 1996 είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Απτικής, που υπάγεται στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Λειψίας και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Paul Flechsig για την Έρευνα του Εγκεφάλου. Μέσα από έρευνες και πειράματα που διεξάγονται στο Εργαστήριο Απτικής, μελετά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αίσθηση της αφής στον άνθρωπο και πώς επηρεάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις µας. Παράλληλα, στην έρευνα των διατροφικών διαταραχών, της άνοιας και της νεογνολογίας ακολουθεί πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας και μέτρησης τιμών µε σημείο αναφοράς το σώμα. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί µε το MIT της Βοστώνης, ενώ ως εισηγητής του απτικού σχεδιασμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε διάφορες εταιρείες παγκοσμίως σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και συσκευών. Το σύγγραμμά του Η ανθρώπινη αίσθηση της αφής (Human haptic perception, 2008) αποτελεί έργο αναφοράς για την παγκόσμια απτική έρευνα.

Σε αυτό το βιβλίο, ο Μάρτιν Γκρούνβαλντ στρέφει τον ερευνητικό του φακό στην αίσθηση της αφής, που συνοδεύει τη ζωή µας από την αρχή έως το τέλος. Ήδη από την εμβρυϊκή φάση, προτού καν αποκτήσει τις υπόλοιπες αισθήσεις του, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το περιβάλλον του χάρη στις επαφές στην κοιλιά της μητέρας, ενώ από τα ερεθίσματα που δέχεται το βρέφος κατά την επαφή μαζί της ή µε άλλα πρόσωπα ευνοείται η ανάπτυξη και η νευρωνική ωρίμανση του εγκεφάλου, καθώς επίσης και άλλων λειτουργιών. Μέσα από διάφορα παραδείγματα, ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή στους κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν τυχόν διαταραχές στο αισθητήριο σύστημα της αφής. Παράλληλα, αναδεικνύει και τη σημασία της συγκεκριμένης αίσθησης στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής διαφόρων προϊόντων και συσκευών από τις βιομηχανίες. Από κάθε άποψη, η αίσθηση της αφής κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή µας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υγείας µας, µε αντίκτυπο στη συμπεριφορά, τις πράξεις και τις επιλογές µας. Κατά τον Μάρτιν Γκρούνβαλντ, πρόκειται για ένα παραγνωρισμένο αισθητήριο σύστημα, που όμως χρήζει προσοχής και περαιτέρω μελέτης.

Πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μοναξιά

Lee Billings



Ο συγγραφέας: Ο Lee Billings είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας στη Νέα Υόρκη. Το έργο του έχει εμφανιστεί στους The New York Times, στο The Washington Post, στην Επιστημονική Αμερική, στη Λαϊκή Μηχανική και σε πολλές άλλες δημοσιεύσεις. Από το 2006 έως το 2011 διετέλεσε συντάκτης στο περιοδικό Seed Magazine, όπου κάλυψε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα όπως η αστροφυσική, η εξερεύνηση του διαστήματος, η παλαιοντολογία και η ρομποτική. Αποφοίτησε το 2003 από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα με πτυχίο στη δημοσιογραφία.

Για 4.600.000.000 χρόνια, ο πλανήτης μας κυλά σε ένα αχανές, σιωπηλό Σύμπαν. Παρά ταύτα, σε λίγα χρόνια από σήμερα η απομόνωση της Γης μπορεί και να τελειώσει. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει χιλιάδες πλανήτες σε τροχιά γύρω από άλλα άστρα – και μερικοί από αυτούς τους εξωπλανήτες μπορεί να μοιάζουν εκθαμβωτικά με τον δικό μας κόσμο. Μολονότι όμως η παρατήρηση των εξωπλανητών συνεχίζεται, και ο ρυθμός της ανακάλυψης νέων, παρόμοιων με τη Γη, πλανητών συνεχώς αυξάνει, η απάντηση στο μεγαλύτερο αίνιγμα του Σύμπαντος συνεχίζει να μας διαφεύγει: Είναι άραγε το απέραντο κενό που παρατηρούμε γύρω μας ένα σημάδι πως είμαστε μοναδικοί μέσα στο Σύμπαν, ή μήπως ψάχνουμε για ζωή με λάθος τρόπο;

Καθώς οι αστροφυσικοί προχωρούν την έρευνά τους, οι ιδέες τους αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των μυστηρίων και των δυνατοτήτων της ζωής όπως τη γνωρίζουμε στη Γη. Ο Lee Billings διερευνά το παρελθόν της ραγδαίας έκρηξης στην ανεύρεση εξωπλανητών συζητώντας εξονυχιστικά με τους αστρονόμους και τους επιστήμονες που βρίσκονται στο προσκήνιό της. Παρουσιάζει τις ιστορίες πίσω από τις ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο μας, αλλά και τις δραματικές στιγμές στην αναζήτηση κατοικήσιμων πλανητών πολύ πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Αφηγούμενος τις σαγηνευτικές περιπέτειες των πρωταγωνιστών αυτής της αναζήτησης, ο Billings εκθέτει μία προς μία τις επιτυχίες, αλλά και τις διαψεύσεις αυτής της πορείας. Η αναζήτηση για άλλους πλανήτες σαν τη Γη δεν είναι μόνο μία επιστημονική πρόκληση: Είναι και μια αντανάκλαση των φόβων και των προσδοκιών του πολιτισμού μας.