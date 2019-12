Βίντεο ντοκουμέντο: Ινδή χορεύτρια πυροβολείται στο πρόσωπο για αντίποινα

Βίντεο που κυκλοφόρησε και έκανε θραύση στα social media της Ινδίας έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Στο βίντεο μια χορεύτρια σε γάμο στην Ινδία πυροβολήθηκε στο πρόσωπο, ενώ έκανε διάλειμμα ανάμεσα στα τραγούδια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του indiatoday η κοπέλα πυροβολήθηκε κατά λάθος στη γαμήλια δεξίωση για την κόρη ενός ηγέτη χωριού στη βόρεια επαρχία Ούταρ Πραντές.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Η 22χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και αρχικά η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε κρίσιμη. Αργότερα ανακοινώθηκε ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν και δύο συγγενείς του γαμπρού. Σύμφωνα με τους ίδιους οι οπλοφόροι ήταν συγγενείς της νύφης. Σύμφωνα με πηγή η κοπέλα πυροβολήθηκε επειδή σταμάτησε να χορεύει…

UP woman shot in the face because she ‘stopped dancing’ at wedding in UP’s Chitrakoot. You can hear men in the video saying ‘Goli chal jayegi’ and then ‘goli chala hi do’. She’s critical. pic.twitter.com/cIUzgFxqlo

— Shiv Aroor (@ShivAroor) December 6, 2019