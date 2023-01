Βατικανό: «Άμεση αγιοποίηση» του Βενέδικτου ζήτησαν οι πιστοί

Την «άμεση αγιοποίηση» («σάντο σούμπιτο») του εκλιπόντος επίτιμου πάπα Βενέδικτου ζήτησαν πολλοί πιστοί, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα στην κηδεία του, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Παραδίδουμε τον αδελφό μας στα χέρια του Πατρός. Τα χέρια αυτά, γεμάτα ελεημοσύνη, ας βρουν αναμμένο το λυχνάρι με το λάδι του Ευαγγελίου, τον λόγο του οποίου διέδωσε κατά την διάρκεια της ζωής του», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τελετής.

Pope Benedict's coffin has been carried out of the basilica by ushers known as papal gentlemen and is being laid before the altar

