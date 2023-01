Τζέρεμι Ρένερ: Η νέα ανάρτηση μέσα από την εντατική – Δείτε το βίντεο

Ο Τζέρεμι Ρένερ συνεχίζει την ανάρρωσή του στην εντατική, μετά το ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό του μηχάνημα στο ράντσο του κοντά στη λίμνη Τάχο στη Νεβάδα. Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός που λατρεύτηκε με τον ρόλο του, ως Hawkeye στις ταινίες της Marvel, έκανε μία ακόμα δημοσίευση στα social media.

Στο νέο του βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, η μητέρα και η αδερφή του ηθοποιού, φαίνονται να του κάνουν μασάζ στο κεφάλι του, με τον ίδιο να έχει αρκετή διάθεση για χιούμορ, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του. Μάλιστα ακούγεται να λέει ότι νιώθει το κεφάλι του λες και είναι «αηδιαστικό», μετά το «πρώτο μπάνιο που έκανε», όντας τραυματίας, ενώ η αδελφή του σχολιάζει «πω είσαι τόσο σέξι», με τον ηθοποιό να μουγκρίζει προσπαθώντας να γελάσει.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023