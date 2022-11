Τζέιμς Μποντ: Ποιος ηθοποιός είναι το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον θεωρείται ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Ντάνιελ Κρέγκ στη δημοφιλή νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Η πληροφορία είδε το φως της δημοσιότητας, αφού ο ηθοποιός φέρεται να συμμετείχε πρόσφατα σε ένα άκρως εμπιστευτικό δοκιμαστικό, για τον πολυπόθητο ρόλο του 007. Ο 32χρονος Τέιλορ-Τζόνσον, λέγεται ότι εντυπωσίασε στην οντισιόν την παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους στα Pinewood Studios.

Το μυστήριο γύρω από το ποιός άντρας, θα πρωταγωνιστήσει στις επόμενες ταινίες του πράκτορα 007 και οι εικασίες για το ποιον θα δει το κοινό ως τον επόμενο πρωταγωνιστή, απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και πολύ καιρό. Το γεγονός ότι ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, έκανε το συγκεκριμένο δοκιμαστικό είναι η πρώτη ασφαλής πληροφορία που θέλει έναν άντρα, να φτάνει τόσο κοντά στον Τζέιμς Μποντ.

Ο ηθοποιός, ο οποίος θεωρείται το απόλυτο φαβορί, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron», «Godzilla» και «Bullet Train».

Τα «πηγαδάκια» του Χόλιγουντ, άρχισαν να μιλούν για το κάστινγκ ύστερα από πληροφορία που αποκαλύφθηκε μέσω της Sun: «Ο Άαρον πήγε για δοκιμαστικό για να γίνει ο επόμενος Μποντ που θα βγει τον Σεπτέμβριο. Οι παραγωγοί και η Μπάρμπαρα, απλά τον λάτρεψαν» σημείωνε το δημοσίευμα.

Aaron Taylor-Johnson is surprise frontrunner to become next James Bond https://t.co/r3D9avLlkM

— The Scottish Sun (@ScottishSun) November 27, 2022