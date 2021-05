Τσαβούσογλου στη Θράκη: Υποτονική επίσκεψη – Επιμένει σε «τουρκική μειονότητα»

Μόνο επίσκεψη ενός τόσο υψηλού αξιωματούχου δεν θυμίζει η σημερινή μέρα στην Κομοτηνή. Μπορεί από την πρώτη στιγμή ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου να έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας, εντούτοις η μειονότητα δεν ακολούθησε την επίσκεψη του Τουρκου ΥΠΕΞ. Διπλωματικοί κύκλοι τόνιζαν στο ethnos.gr ότι είναι ίσως από τις πιο υποτονικές επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στην περιοχή.

«Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. «Τους υποδεχτήκαμε θετικά, και περιμένουμε την ίδια προσέγγιση από την άλλη πλευρά». πρόσθεσε. Από την άλλη, στην πρώτη του ανάρτηση από ελληνικό έδαφος, ο κ. Τσαβούσογλου επανέλαβε τα περί τουρκικής μειονότητας: «Θα συναντηθώ στη Θράκη με μέλη της τουρκικής μειονότητας», ισχυρίστηκε.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

Και νέα αναφορά σε «τουρκική μειονότητα»

Αναφορά σε «τουρκική μειονότητα», πάντως, έκανε και στη συνέχεια ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο twitter με αναφορά σε φωτογραφία με τους ψευδομουφτήδες από τη συνάντηση στο προξενείο.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.

The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8

