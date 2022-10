Τραγωδία στην Ουγκάντα – 11 νεκρές μαθήτριες από φωτιά σε σχολείο τυφλών

Έντεκα μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους στην Ουγκάντα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε κοιτώνα σχολείου τυφλών, ενώ τα μικρά κορίτσια κοιμoύνταν.

«Η αιτία της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 11 θάνατοι ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, ενώ έξι άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία της Ουγκάντα στο Twitter. Λίγη ώρα αργότερα, η διεύθυνση του σχολείου έκανε γνωστό πως οι φλόγες έκαψαν σε χώρους που βρίσκονταν μικρά κορίτσια κι ως εκ τούτου και τα 11 θύματα είναι μαθήτριες.

Η τραγωδία αυτή σημειώθηκε στη Σχολή Τυφλών Salama στην περιοχή Mukono, ανατολικά της πρωτεύουσας Καμπάλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

«Οι νεκροί είναι παιδιά του σχολείου και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στους γονείς», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων στρατηγός Kahinda Otafiire, προσθέτοντας ότι το σχολείο έχει αποκλειστεί, ενώ υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει πλήρης έρευνα.

Mothers of some of the children cry at the scene of a fire, at the Salama School for the Blind in Luga village, Mukono district, Uganda Tuesday, Oct. 25, 2022. A police official says 11 children, were killed in the fire at the boarding school.

📸 by @ajar_nalwadda @AP https://t.co/5JKgdSQBx2 pic.twitter.com/rdb4upNtQs

— Ajar Nalwadda (@ajar_nalwadda) October 25, 2022