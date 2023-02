Τουρκία: Πανικός και ουρλιαχτά σε live μετάδοση την ώρα του μετασεισμού των 7,7 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο

Στιγμές πανικού και απόγνωσης κατέγραψαν σε live μετάδοση τηλεοπτικές κάμερες στην τουρκική πόλη Μαλάτια, την ώρα που σημειωνόταν ο ισχυρός μετασεισμός των 7,7 Ρίχτερ νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του καναλιού «A TV» περιγράφει τις δραματικές προσπάθειες των δασωστών για να εντοπίσουν επιζώντες, όταν ξαφνικά κόσμος αρχίζει να τρέχει και να ουρλιάζει, προσπαθώντας να καλυφθεί από κάποιο κτήριο που καταρρέει, ενώ μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου περνάει μέσα από τα μικρόφωνα ο δυνατός θόρυβος της κατάρρευσης.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο

BREAKING NEWS

While the debris field in Malatya was broadcast live on television, a new earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in Kahramanmaraş Ekinözü.#deprem #earthquake #turkey #breakingnews pic.twitter.com/IFcgAJgklb

— Melik Konstantinos Palaiologios (@Historian__) February 6, 2023