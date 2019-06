Tο τρενάκι του Πηλίου κινείται σε ρυθμούς εναλλακτικού τουρισμού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εναλλακτικός τουρισμός» της πρωτοβουλίας «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» το οποίο υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, σχεδιάζει στο Βόλο στις 14 Ιουνίου μια εναλλακτική διαδρομή με το τρενάκι του Πηλίου.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του project «Train Μy Brain» για το οποίο εργάστηκαν οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος εναλλακτικού τουρισμού σε συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, έτοιμο προς διάθεση στην τουριστική αγορά.

Η διαδρομή αυτή θα συνοδεύεται και από παράλληλες δράσεις, που ξετυλίγονται θεματικά γύρω από το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου στην διαδρομή Λεχωνίων-Μηλέων.

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η δράση, είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πρόγραμμα Δράσεων

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Διαδρομή με το τρενάκι του Πηλίου και δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, 15:00-21:30 μ.μ.

Το πρόγραμμα του «Train My Brain» για την ημέρα, περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων αναψυχής, εκπαίδευσης και ενεργοποίησης των αισθήσεων. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν την γραφική διαδρομή σε μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο και θα βρεθούν στην φύση των Μηλέων όπου θα μπορούν (έχοντας δηλώσει από πριν την συμμετοχή τους) να συμμετάσχουν σε μια σειρά δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, όπως Rappel-καταρρίχηση, πεζοπορία με βότανα και μύθους, εργαστήρι υφαντικής, ιππασία, τοξοβολία, πεζοπορία στην φύση, και πολιτιστικό περίπατο.

Στην επιστροφή μια μικρή έκπληξη γευσιγνωσίας και οινογνωσίας θα περιμένει τους επιβάτες του τρένου, καθώς και κλήρωση δώρων προκειμένου να επισκεφθούν και άλλα σημεία της περιοχής και να πραγματοποιήσουν ακόμη περισσότερες δράσεις!

H συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν. Θα πρέπει μόνο να αγοράσετε εισιτήριο από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το έκτακτο απογευματινό δρομολόγιο στις 14/6 Λεχώνια-Μηλιές, να αναγράψετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα συμμετοχής.

Ειδικά για τις ανάγκες του «Train My Brain» το δρομολόγιο είναι απογευματινό, με ώρα αναχώρησης από τα Άνω Λεχώνια στις 15:00 και επιστροφή-άφιξη στον ίδιο σταθμό στις 21:15.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Train My Brain, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ελένη Γαρεφαλάκη, egaref@afs.edu.gr, 6997228671

Έκδοση εισιτηρίων για το τρενάκι:

Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου, Παπαδιαμάντη 1, ισόγειο

Κεντρικό εκδοτήριο εισιτηρίων: Καθημερινές και Σαββατοκύριακο

Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προσοχή: Η φόρμα δήλωσης συμμετοχών στις δράσεις θα κλείσει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου σας, προβείτε άμεσα στη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας: http://bit.ly/TRAINMYBRAIN1462019

