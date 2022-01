To τελευταίο βιβλίο του Robin Sharma – Ο ήρωας της διπλανής πόρτας

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ,

νομικού MSc, ποιήτριας

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες και αγαπημένοι! Σας εύχομαι από καρδιάς Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα με αγάπη και καλοσύνη για όλα τα πλάσματα της γης!

Σήμερα, λοιπόν, που είναι γιορτές, σας έχω ένα μοναδικό στο είδος του βιβλίο από έναν εξίσου μοναδικό, μεγάλο «δάσκαλο», όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ, για να μην τον χαρακτηρίσω «γκουρού», μιας και ο ίδιος αποποιείται τον τίτλο, αφού όπως λέει χαρακτηριστικά συνεχώς στα βιβλία του: «Δεν είμαι γκουρού». Και αναφέρομαι φυσικά στον αποκαλυπτικό Robin Sharma και στο τελευταίο βιβλίο του το καταπληκτικό και ιδιαίτερο «Ο ήρωας της διπλανής πόρτας» που μόλις κυκλοφόρησε (Νοέμβριος 2021) από τις ξεχωριστές εκδόσεις Διόπτρα σε μία καταπληκτική και άρτια μετάφραση της Βούλας Παπαδοπούλου.

Για όσους δεν γνωρίζετε τον Robin Sarma είναι ο συγγραφέας του best seller «Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του» που έχει πουλήσει 20.000.000 αντίτυπα σε περισσότερες από 75 χώρες και κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επίσης είναι ένας από τους κορυφαίους συμβούλους σχετικά με θέματα προσωπικής επιτυχίας και καλλιέργειας των ηγετικών ικανοτήτων. Έχει συγγράψει οκτώ παγκόσμια best sellers μεταξύ των οποίων «Μια υπέροχη ζωή», «Ηγέτης δίχως τίτλο», «Ποιος θα κλάψει όταν πεθάνεις», «Το κλαμπ των 5 π.μ.», για το οποίο σας έχω μιλήσει απ’ αυτή εδώ τη στήλη παλιότερα και πολλά άλλα. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Sharma Leadership International Inc., μιας εταιρείας συμβούλων που έχει μια απλή αποστολή: Να βοηθήσει ανθρώπους και οργανισμούς να φτάσουν στην κορυφή της παγκόσμιας κλίμακας. Ανάμεσα στους πελάτες του περιλαμβάνονται η Microsoft, η Nike, η General Elecric, η FedEx, η NASA και η BP. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.robinsharma.com. Για όποιον εγγραφεί, δε, στα newsletters του θα απολαύσει μια μοναδική εμπειρία. Σας το λέω από πρώτο χέρι, καθώς τα λαμβάνω στο email μου εδώ και πολλά χρόνια.

Για να ρίξουμε όμως και μια ματιά στο βιβλίο του. Πρόκειται για ένα βιβλίο ξεχωριστό, όπως άλλωστε όλα τα βιβλία του Sharma, αλλά αυτό ακόμα πιο πολύ γιατί είναι ένα πολύ προσωπικό βιβλίο που αναφέρεται στις εμπειρίες του, στα βιώματά του και ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος, στις ιδιαίτερες και μοναδικές τεχνικές που ακολουθεί με τους πελάτες τους, διάσημους καλλιτέχνες, ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, εξαιρετικούς αθλητές και παγκοσμίου κύρους επιστήμονες. Είναι ένα βιβλίο πρωτοποριακό, ανατρεπτικό, ρηξικέλευθο που όμοιό του δεν έχετε ξαναδιαβάσει. Μοιράζεται πολύ προσωπικές του στιγμές όπως για παράδειγμα το γεγονός, που τον συγκλόνισε, ότι του έκλεψαν δηλαδή όλο το προσωπικό του αρχείο με όλη τη δουλειά που είχε κάνει τόσα χρόνια με τον εαυτό του και τις σημειώσεις του από το σπίτι του μέσα σ’ ένα πρωί και τι σήμαινε το γεγονός αυτό γι’ αυτόν και πώς το διαχειρίστηκε. Το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη συμβουλευτική και έγινε αυτό που είναι σήμερα. Το πώς «Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του» έφτασε από ένα μικρό βιβλιοπωλείο να εκτοξευθεί στην παγκόσμια κατάταξη των best sellers και να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Τι του έμαθε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (η συγγραφέας των βιβλίων του Χάρι Πότερ) για την επιμονή. Πώς μια κόκκινη σημαία είναι μια κόκκινη σημαία. Πώς να είστε θαρραλέοι σαν τον Σουίφτι. Το δωρεάν μοντέλο χρημάτων για προηγμένη ευημερία. Πώς να αφήνετε κάτω το τηλέφωνό σας για να μιλήσετε μ’ έναν άνθρωπο και ποιος είναι ο τρόπος ζωής ενός καλλιτέχνη. Ποιες είναι οι τέσσερις σημαντικές πρακτικές επικοινωνίας των δημιουργών κινημάτων. Πώς είστε όσο δυνατή είναι η βροχή και αήττητοι όσο η παλίρροια. Ποιες ήταν οι τελευταίες έξι λέξεις του Στιβ Τζομπς. Ποιο είναι το ερώτημα των τελευταίων έξι μηνών ζωής. Ποια είναι τα 25 βιβλία τα οποία πρέπει να διαβάσετε πριν να πεθάνετε. Ποιες είναι οι 25 αγαπημένες του ταινίες και ποια τα 25 αγαπημένα του ντοκιμαντέρ. Μυστικά για μακροζωία και μακροημέρευση. Μυστικά και τεχνικές όπως προανέφερα για επιτυχία και ευτυχία. Και πολλές-πολλές ακόμη πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που θα σας καθηλώσουν.

Να μερικές ιδέες για τις οποίες μας μιλά στο βιβλίο του:

40 πράγματα που θα ήθελα να γνωρίζω στην ηλικία των 40:

1. Ότι η οικογένεια, τα λουλούδια και οι περίπατοι στο δάσος μού προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ευτυχία από ό,τι τα αυτοκίνητα, τα ρολόγια και τα σπίτια.

2. Ότι η άριστη φυσική κατάσταση πολλαπλασιάζει αισθητά τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και την ευημερία.

3. Ότι η επιλογή του συντρόφου είναι μία από τις βασικές πηγές επιτυχίας (ή αποτυχίας), χαράς (ή λύπης) και ηρεμίας (ή ανησυχίας)

4. Ότι θα πραγματοποιούσα το καλύτερο έργο μου ενώ θα εργαζόμουν σε δωμάτια ξενοδοχείων και κατά τη διάρκεια πτήσεων παρά αλυσοδεμένος στο γραφείο.

5. Ότι οι καλές φιλίες είναι ανεκτίμητοι θησαυροί. Και ότι οι παλιοί φίλοι είναι οι πιο πολύτιμοι.

6. Ότι οι ουρανοί βοηθούν όσους βοηθούν τον εαυτό τους. Οπότε κάντε το καλύτερο που μπορείτε και αφήστε τα υπόλοιπα στην ανώτερη δύναμή σας.

7. Ότι όταν σας μειώνουν, αυτό είναι δείγμα της αυξανόμενης επιτυχίας σας.

8. Ότι οι προτεραιότητες που θεωρούσα πιο σημαντικές σε νεαρή ηλικία είναι ουσιαστικά οι επιδιώξεις που με ενδιαφέρουν λιγότερο όσο ωριμάζω.

9. Ότι οι μικρές καθημερινές νίκες, που σημειώνονται με πειθαρχημένη συνέπεια σε μακρές χρονικές περιόδους, οδηγούν σε επαναστατικά αποτελέσματα.

11. Ότι όταν δεν ήξερα τι ήθελα, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το σύμπαν είχε κάτι πολύ καλύτερο κατά νου.

12. Ότι όταν φοβόμαστε, αυτό σημαίνει ότι ωριμάζουμε. Και ότι η συχνή αναστάτωση είναι το τίμημα της επιταχυνόμενης προόδου.

13. Ότι αν ρισκάρουμε τα πάντα για την αγάπη και τελικά δεν λειτουργήσει η σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε, καθώς όλες οι ιστορίες αγάπης είναι, ουσιαστικά, ιστορίες ηρώων. Κι όταν η καρδιά εξελίσσεται, αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι χάσιμο χρόνου. Ποτέ.

14. Ότι όταν εργαζόμαστε με συνέπεια χωρίς να ανησυχούμε για τις ανταμοιβές, υιοθετούμε τη συμπεριφορά που μας προσφέρει τις ανταμοιβές.

15. Ότι απλώς και μόνο επειδή κάποιος γερνάει, αυτό δεν σημαίνει ότι εξελίσσεται.

16. Ότι η ζωή διαθέτει ένα υπέροχο σύστημα ανατροφοδότησης, το οποίο μας δείχνει τι κάνουμε σωστά κρίνοντας από τις νίκες μας (και τι θα πρέπει να βελτιώσουμε ανάλογα με τα σημεία που μας απογοητεύουν).

17. Ότι χρειάζεται να περάσουν είκοσι χρόνια ανώνυμης εργασίας πριν αποκτήσουμε τη σοφία και την ειδίκευση που απαιτείται για να συνειδητοποιήσουμε τι θα πρέπει να αφαιρέσουμε από μια δουλειά μας ώστε να γίνει εξαιρετική.

18. Ότι όσο πιο ταπεινός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ισχυρός είναι ο χαρακτήρας του.

19. Ότι το εισόδημά σας δεν θα υπερβεί ποτέ την ταυτότητά σας. Και ο αντίκτυπός σας δεν θα είναι ποτέ μεγαλύτερος από την προσωπική σας ιστορία.

20. Ότι λαμβάνουμε αυτό με το οποίο έχουμε συμβιβαστεί (οπότε πάψτε να συμβιβάζεστε με αυτό που δεν θέλετε).

21. Ότι ορισμένες φορές η σιωπή κάνει πιο πολύ θόρυβο από την πιο δυνατή απάντηση που μπορείτε να δώσετε.

22. Ότι ο τρόπος που σας κάνουν να νιώθετε οι άνθρωποι όταν αλληλεπιδράτε μαζί τους δηλώνει όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για εκείνους.

23. Ότι παίρνοντας αρκετή άδεια γίνεστε διπλά παραγωγικοί.

24. Ότι είναι χάσιμο χρόνου να απαντάτε σε υποτιμητικές συμπεριφορές. Οι περισσότεροι επικριτές ζηλεύουν επειδή κάνατε κάτι που εκείνοι δεν μπόρεσαν να κάνουν. Και φροντίστε να δώσετε την απάντησή σας επιδεικνύοντας αριστεία.

25. Ότι οι νταήδες είναι θρασύδειλοι όταν τους αντιμετωπίζετε καταπρόσωπο.

26. Ότι το να κρατάμε ημερολόγιο είναι σαν να προσευχόμαστε στο χαρτί. Και κάθε προσευχή εισακούεται.

27. Ότι μια αυθεντικά πλούσια ζωή κοστίζει πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε.

28. Ότι κάποιοι άνθρωποι στον χώρο εργασίας σας θα σας πουν ότι θα κάνουν εξαιρετικά πράγματα για εσάς, αλλά μόλις υπογραφεί η σύμβαση καταλήγουν να μην κάνουν απολύτως τίποτε.

29. Ότι οι δραστηριότητες και τα μέρη που σας γεμίζουν με χαρά είναι οι δραστηριότητες και τα μέρη όπου η σοφία σας επιθυμεί να βρίσκεται.

30. Ότι η καλύτερη χρήση χρημάτων είναι να δημιουργούμε εμπειρίες και αναμνήσεις και όχι να εξασφαλίζουμε αντικείμενα και υπάρχοντα.

31. Ότι η δύναμη της θέλησης δομείται μέσα από τη διεκπεραίωση δύσκολων έργων. Οπότε επιδοθείτε σε περισσότερα δύσκολα έργα (καθημερινά).

32. Ότι είναι καλύτερο να διαβάζουμε λίγα βιβλία σε βάθος παρά πολλά χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή.

33. Ότι οι δυσκολίες είναι ο τόπος γέννησης του ηρωισμού. Να τιμάτε τα σημάδια σας, καθώς αυτά σας έκαναν αυτό που είστε.

34. Ότι η πλειονότητα των ανθρώπων έχει υπέροχες καρδιές, τις οποίες θα σας τις φανερώσουν αν τους κάνετε να αισθανθούν ασφάλεια.

35. Ότι οι ηλικιωμένοι έχουν τις καλύτερες ιστορίες. Και τους αξίζει ο μέγιστος σεβασμός.

36. Ότι η ζωή στο σύνολό της έχει τεράστια αξία. Μην πατήσετε ποτέ μία αράχνη.

37. Ότι όταν αισθάνεστε περισσότερο μόνοι, η μεγαλύτερή σας δύναμη βρίσκεται πιο κοντά σας.

38. Ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε «παραγωγικά» και «προσεκτικά» κάθε ώρα της ημέρας και κάθε ημέρα της εβδομάδας. Ο ύπνος, η παρατήρηση των αστεριών και ενίοτε το να μην κάνετε απολύτως τίποτε είναι άκρως απαραίτητες επιδιώξεις για μια ζωή απεριόριστης ομορφιάς.

39. Ότι ο σεβασμός του εαυτού σας είναι σαφώς πιο σημαντικός από το να είστε αρεστοί στους άλλους.

40. Ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να την πάρετε πολύ στα σοβαρά.

Με όλη αυτή τη σοφία συμπυκνωμένη, σας αφήνω να απολαύσετε τις γιορτινές μέρες παρέα με ένα τόσο όμορφο βιβλίο! Αξιοποιήστε το!

Καλές γιορτές και καλή σας ανάγνωση!