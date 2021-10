Το ΚΔΑΠ «ΚΕΠΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» στο δρόμο των ευρωπαϊκών διακρίσεων

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2021 το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet) και το δίκτυο “Scientix” διοργάνωσαν μια Πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική καμπάνια με θέμα την βιωσιμότητα και την πολιτική συνείδηση (sustainability & citizenship). Σε αυτή την εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν 40 χώρες, 9100 εκπαιδευτικές δομές, 22700 εκπαιδευτικοί δημιουργώντας και καταθέτοντας 2100 εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Οι εκπαιδευτικοί του «ΚΔΑΠ – ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο», Αλίκη Μαρία Μακρή, Ηρακλής Καραγιάννης, Θεώνη Δημοπούλου, Νεκταρία Γιακμογλίδου, Νικόλαος Μακρής, Ρωξάνθη Νίκου, συμμετείχαν στην δράση σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEAM με τίτλο “Doing Science in the Stone Age”(Κάνοντας επιστήμη στη Λίθινη εποχή». Για το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα κέρδισαν το βραβείο του διαγωνισμού “STE(A)M IT Creation of Learning Scenarios on Integrated STEM Teaching Competition For Primary Schools” (Δημιουργία Ολοκληρωμένων Σεναρίων Μάθησης & Διδασκαλίας STEM για Δημοτικά Σχολεία).



Το εκπαιδευτικό σενάριο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εμπλέκει διαθεματικά όλους του πυλώνες της εκπαίδευσης STEAM (Science Technology Engineer Arts (All disciplines) Mathematics) και ακολουθώντας μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση, εισάγει τους μαθητές στην κατανόηση, της επιστήμης και του επιστημονικού τρόπου σκέψης. Προσπαθεί να διαλύσει μύθους και στερεότυπα που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε η επιστήμη να καταστεί ένα οικείο πλαίσιο ενασχόλησης από όλους τους μαθητές εφοδιάζοντάς τους με δεξιότητες του 21ου αιώνα (21st Century Skills).

Οι μαθητές εισάγονται σε ένα πλαίσιο μιας διαφορετικής, πολύ παλιάς εποχής, και αρχίζουν να ξετυλίγουν το νήμα της ανθρώπινης σκέψης παρακολουθώντας τα πρώτα βήματα του ανθρώπου. Βιώνοντας σταδιακά το πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής, οι ίδιοι καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι μόνο να δώσουν λύσεις, αλλά και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες των ανθρώπων της συγκεκριμένης εποχής. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν ότι η επιστήμη συμβάλει σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και αντιλαμβάνονται διαισθητικά ότι ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η επιστήμη είναι τα στοιχεία που συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλουν στην ανθρώπινη εξέλιξη καθορίζοντας ολοκληρωτικά το πολιτισμικό επίπεδο κάθε εποχής.

Στις διαθεματικές δραστηριότητες οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και κάθε μέλος συμβάλει δημιουργικά στις αποφάσεις ή δημιουργίες της ομάδας. Σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης καλούνται να, παρατηρήσουν, συλλέξουν, συνδυάσουν και να αναλύσουν δεδομένα διαφορετικών συνθηκών. Εφαρμόζοντας αποκλίνουσα σκέψη καλούνται να επιλύσουν ανοιχτά προβλήματα ανακαλώντας γνώσεις, εμπειρίες και δημιουργικές δεξιότητες. Συλλέγουν πληροφορίες και αναλύοντας παράγοντες οδηγούνται σε ομαδικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις που τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης. Αυτό το πλαίσιο απαιτεί αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και εφαρμογή κριτικής σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο οικοδομούν σταδιακά την προσωπική τους γνώση και αισθάνονται συνεχώς και ικανότεροι στην επίλυση προβλημάτων. Ενεργοποιούν την αναλυτικοσυνθετική τους σκέψη μέσα από κατασκευές που δημιουργούν. Θετική συνέπεια όλων αυτών είναι οι μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές οι οποίες συμβάλουν στο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.

Σημαντικότερο βέβαια είναι ότι οι μαθητές, μέσα από διαφορετικές συνθήκες οδηγούνται σε βαθιά κατανόηση, εγκαθιδρύουν την δική τους επιστημονική κοινότητα και μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν επιστημονικά μέσα από την αξιοποίηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Όλες τις αποκτημένες δεξιότητες μπορούν να τις ανακαλέσουν και να τις μεταφέρουν στις αποφάσεις και συνθήκες της καθημερινής τους ζωής ώστε να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες ώστε να αποφασίζουν κριτικά για το μέλλον της ανθρωπότητας.