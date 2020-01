Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του Ναθαέλ Ζιλάν (pic)

O θάνατος του 23χρονου επιθετικού της Γκινγκάμπ, Ναθαέλ Ζιλάν, βύθισε σε πένθος το γαλλικό ποδόσφαιρο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους λόγους στην περιοχή Πορντίκ, κοντά στην πόλη Σαν Μπρικ. Ο Ζιλάν, που επέστρεφε στο σπίτι του μετά την προπόνηση, σκοτώθηκε ακαριαία. Λίγο πιο πίσω του ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο ένας συμπαίκτης του, που είδε με τα μάτια του το περιστατικό και ειδοποίησε για πρώτες βοήθειες, όμως ο Ζιλάν ήταν ήδη νεκρός.

Η Γκινγκάμπ ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση, ενώ ακύρωσε το φιλικό παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο (4/1). Ο Ζιλάν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Χάβρης και το 2018 πήρε μεταγραφή για την Γκινγκάμπ, που αγωνιζόταν στην Ligue 1 και δόθηκε δανεικός στη Βαλενσιέν. Επέστρεψε στη Γκινγκάμπ και αγωνιζόταν φέτος στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος.

UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Nathaël Julan on Friday. The thoughts of the entire European football family are with Nathaël’s club, EA Guingamp, family and friends at this time.

