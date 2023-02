Το επίθετο της 17χρονης που σώθηκε μετά από 248 ώρες σημαίνει «αυτή που δεν πεθαίνει»

Μια 17χρονη διασώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη από τα ερείπια κτιρίου στη νότια επαρχία Καχραμανμαράς, 248 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Η Αλέινα Ελμέζ, το επίθετο της οποίας σημαίνει «αυτή που δεν πεθαίνει», είναι μεταξύ των λίγων επιζώντων που εντοπίζονται ακόμη στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,8 βαθμών, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δέκα ημέρες και στην περιοχή επικρατεί πολικό ψύχος.

Η νεαρή κοπέλα είχε τις αισθήσεις της τη στιγμή που οι διασώστες την απεγκλώβισαν και μπόρεσε να ανοιγοκλείσει τα μάτια της, όπως της ζήτησαν οι γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο, δήλωσε ένας από τους διασώστες. Με δάκρυα στα μάτια ο θείος της φίλησε έναν προς έναν τους εθελοντές που την έσωσαν. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ασύγκριτο να βλέπουμε τη χαρά της οικογένειας», δήλωσε ο Ισμαήλ, ένας από τους διασώστες.

Εθελοντές, κυρίως ανθρακωρύχοι που έχουν φτάσει στις πληγείσες περιοχές από διάφορα σημεία της Τουρκίας, εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια. «Όλοι οι ανθρακωρύχοι θα σας πουν το ίδιο. Ήρθαμε εδώ με την ελπίδα να εντοπίσουμε έναν ήχο που προέρχεται από κάποιον επιζώντα», εξήγησε ο ανθρακωρύχος Αλί Ακντογάν.«Ακόμη κι αν ο ήχος προέρχεται από μια γάτα, θα προσπαθήσουμε να τη σώσουμε», συμπλήρωσε.

Rescuers defy odds, save 17-year-old Aleyna Olmez from the rubble of a collapsed building in Kahramanmaras, Türkiye, nearly 250 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6

